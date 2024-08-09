Бахрейн відкрив для українських виробників ринок м'яса та птиці

З серпня 2024 року Королівство Бахрейн відкриває для українських виробників ринок м'яса птиці та продуктів з нього.

Про це повідомила пресслужба МЗС України, інформує Апостроф.

Доступ на ринок буде відкрито вже цього тижня. Також оприлюднено сертифікат здоров'я.

"Минулого тижня ми відкрили новий ринок в Боснії та Герцеговині. Відкриття двох ринків поспіль у різних регіонах світу є свідченням системної роботи, спрямованої на підтримку українських експортерів", - заявив глава МЗС Дмитро Кулеба.

Водночас у Держпродспоживслужби підкреслили, що безпечність українських продуктів вже високо оцінили в багатьох країнах світу. також опубліковано перелік акредитованих птахофабрик, які мають право ввозити м'ясо до Бахрейну.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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