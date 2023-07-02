Санкції через війну РФ в Україні торкнулися понад 900 українських компаній

Під прямими санкціями перебувають 29 компаній з України.

За час повномасштабної війни Росії в Україні санкції зачепили понад 900 українських компаній в Україні, повідомляє YouControl за результатами аналізу списків санкцій семи країн, інформує ZN.ua .

У компанії зазначають, що всього було 1895 записів про санкції щодо 919 компаній в Україні. Хоча під прямі обмеження потрапили лише 29 українських підприємств. Різниця в даних пояснюється тим, що аналітики перевірили не лише компанії, які потрапили до списків, а й зв'язки бізнесу із підсанкціонованими юридичними та фізичними особами.

Майже 26% компаній із загальної кількості зареєстровано у Києві, 18,5% – у Криму, трохи більше 17% – у Донецькій області, а 11% – у Луганській.

За сферами діяльності ці підприємства працюють, зокрема, у таких напрямках:

надання інших видів послуг (діяльність громадських та політичних організацій, профспілок) – 145 (15,8%);

оптова та роздрібна торгівля – 139 (15,1%);

нерухомість - 81 (8,8%);

будівництво – 70 (7,6%);

переробна промисловість – 52 (5,7%).

У той же час 303 компанії, яким оголошено повідомлення про санкції за рік повномасштабної війни, входять до складу 63 фінансово-промислових груп (ФПГ). Найбільша кількість компаній (39) належить до групи сім'ї екс-міністра оборони України Павла Лебедєва.

Групі Віктора Медведчука належать 29 компаній. А 21 компанія із санкційними записами входить до складу російського машинобудівного холдингу Група ГМС, контрольованого Германом Цоєм та Володимиром Лук'яненком.

Ще 15 компаній відносяться до VS Energy, яку ЗМІ пов'язують із російськими олігархами Олександром Бабаковом, Михайлом Воєводіним та Євгеном Гінером.