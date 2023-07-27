Кабмін виділив 40 мільярдів для інвестицій в українських виробників безпілотників

Кабінет міністрів виділив 40 млрд грн на 2023 рік, які інвестують в українських виробників безпілотників. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на форумі, присвяченому річниці проєкту «Армія дронів».

Фото: kmu.gov.ua

«Рік тому через ініціативу Президента Володимира Зеленського UNITED24 ми зібрали понад 4 млрд грн, які інвестували в українських виробників безпілотників. На той час їх було менше десятка. Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БПЛА зросло в десятки разів», — заявив прем'єр-міністр.

Він також нагадав, що уряд усунув митні бар'єри для завезення запчастин і комплектацій, підняв частку прибутку виробників БПЛА до 25%, а також ухвалив рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів.

«Відео роботи українських безпілотників зі знищення російської техніки — це найкращий результат і свідчення наших спільних дій з українськими виробниками. Дякую всім, хто наближає нашу перемогу!» — наголосив Шмигаль.