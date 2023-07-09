Ринок електроенергії збалансувався після зміни прайс-кепів

Через імпорт електроенергії з Європи відсутній дефіцит ресурсу у вечірні години.

Рівень нових прайс-кепів дозволив залучити імпорт електроенергії з Європи (зокрема зі Словаччини) для нівелювання дефіциту у вечірні години. Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, який зазначив, що ринок поступово адаптувався до нових умов, інформує ZN.ua .

Він також додав, що попри побоювання, в складних умовах дефіциту та підвищення споживання через високу температуру, зростання ціни на РДН в період 1-7 липня склало всього лише 20% або 570 грн/МВтг без ПДВ. На його думку, це було прогнозовано та обумовлено дефіцитом генерації на фоні сезонного піку споживання через спеку.

«Можна впевнено констатувати, що «популістичні» прогнози не справдилися, ринок збалансувався і відбулася корекція ціни на РДН. І ця різниця фактично відображає підвищену потребу в е/е в умовах дефіциту», – констатував Омельченко.

Він наголосив, що встановлення нових рівнів прайс-кепів позитивно впливає на кон’юнктуру ринку та відкриває можливості для покриття піків дефіциту за рахунок імпорту е/е. В той же час Омельченко звернув увагу, що середньозважена ціна на РДН на суботу, 8 липня, встановилася на рівні 2 107 грн/МВтг.

«Це на понад 20% нижче ціни останніх вихідних, коли діяли попередні прайс-кепи (наприклад, в суботу 24 червня, ціна становила 2 712 грн/МВтг)» – зазначив він.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця регулятор прийняв рішенням, що на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому (ВДР) встановлюються такі прайс-кепи: з 00:00 до 07:00 – 3 000 грн/МВт-год; з 07:00 до 19:00 – 5 600 грн/МВт-год; з 19:00 до 23:00 – 7 200 грн/МВт-год.