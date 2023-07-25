Ялинка за 720 тисяч грн: в "Укрзалізниці" викрили розкрадання

Посадовиці, яка придбала ялинку на 380 тисяч гривень дорожче, повідомили про підозру.

Солом'янська окружна прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом розкрадання бюджету АТ "Укрзалізниця" під час купівлі новорічної ялинки для Центрального залізничного вокзалу в Києві. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, інформує ZN.ua .

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Як виявило слідство, "Укрзалізниця" уклала договір про придбання штучної новорічної ялинки. Посадова особа, яка відповідала за договір, діяла всупереч інтересам служби та в інтересах третіх осіб. Посадовиця допустила порушення процедури тендерних закупівель. Так вона уклала договір на придбання ялинки за 720 тисяч гривень з підприємцем, який не є виробником.

Правоохоронці встановили, що виробником ялинки є львівське підприємство. І коштує ялинка 339 тисяч гривень. Експертиза також підтвердила завищення вартості дерева на 380 тисяч гривень.

Посадовиця отримала підозру за ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідальність передбачена за зловживання службовим становищем, умисне з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, використання службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки. Правоохоронці вирішують питання про інкримінування посадовиці розкраданням бюджетних коштів.