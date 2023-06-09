Пошкоджені долларовые купюры видають в обмінниках Києва: розсекречено шахрайську схему

У київських обмінниках масово дурять клієнтів, видаючи їм пошкоджені доларові купюри. Розсекречено шахрайську схему – постраждалі попередили про незаконні дії представників фінансових установ.

Інтернет-користувачка Тетяна Торгонська повідомила у соцмережі Facebook, що вирішила обміняти долари, отримані від продажу машини. Вона звернулася до обмінного пункту на Позняках, на вулиці Петра Григоренка, 41. Жінка запевнила, що банкноти були новими. Потім касир повернув їй одну з них, яка нібито світилася. Виявилось, що він непомітно замінив купюру.

Наступний клієнт почув аналогічну інформацію. Торгонська припустила, що можливий збіг. Однак того ж дня вона міняла там же ще 2000 доларів і знову отримала купюру, що "світиться". Клієнтка стежила за руками касира, який вніс гроші у сліпу зону і повернув банкноту, яка була зношена "як ганчірка".

"У моїй стопці були тільки нові хрусткі купюри. Я намагалася сваритися, що касир замінює людям купюри на те, що не приймають потім, але мені сказали, що мені нема чого пред'явити, адже я не фіксувала номери купюр", - нарікала киянка.

Тетяна Торгонська викликала поліцію та написала заяву про шахрайство в обміннику. Постраждала вважає, що обмінники активно збувають мічені та зношені банкноти після появи інформації про те, що термінали ПриватБанку не приймають валюту.

Жінка порадила потенційним клієнтам купувати валюту лише у банках та фотографувати номери банкнот. У таких випадках, як у неї, потрібно викликати правоохоронців та фіксувати дії аферистів.

Андрій Вдовенко прокоментував пост. Він уточнив, що купував євро в обміннику у магазині Thrash на вулиці Ревуцького 12/1. Він хотів здати їх через три тижні. В обміннику заявили, що гроші "світяться" і їх можуть прийняти лише з 30% знижкою.

Оксана Парфенюк також відреагувала на публікацію. Вона побачила електронну вивіску про прийом зношених банкнот. Жінка закликала постраждалих "кудись звертатися".

Ганна Сафронова повідомив, що на вулиці Драгоманова, 10 їй також хотіли обміняти цілу банкноту за зниженим курсом через "потертість".

"Змінювати зношену валюту зі знижкою на розсуд касира - 10/20/30% - це нова фішка обмінників. Це незаконно", - наголосив інтернет-користувач Станіслав Андрійович.

Раніше стало відомо, що банки та обмінники відмовляються приймати застарілі долари. Ситуацією зацікавився НБУ. У Верховній Раді звернулися до українців.