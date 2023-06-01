БЕБ розкрила схему ухилення від сплати податків з продажу спирту на понад мільярд гривень

Правоохоронці вилучили 170 тонн спирту.

Державне бюро економічної безпеки виявило та розкрило схему незаконного виготовлення та реалізації технічного спирту. Службові особи ухилились від сплати податків на мільярд гривень, повідомляє пресслужба БЕБ, інформує ZN.ua .

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Як зазначають в Бюро, службові особи однієї організації в Київській області з 2019 року налагодили виробництво спирту етилового денатурованого в промислових масштабах. Потім під виглядом етанолу як складника бензину та біоетанолу, його продавали іншим суб’єктам господарювання на території України та за її межами.

З метою приховування схеми, співробітники підприємства вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. Правоохоронці виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності підприємства з контрагентами, документи щодо руху та обліку продукції, а також майже 170 тонн спирту в резервуарах. Орієнтовна вартість вилученого спирту становить понад 67,5 мільйонів гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками незаконного виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів та ухилення від сплати податків. Це передбачено ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.