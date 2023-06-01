БЕБ розкрила схему ухилення від сплати податків з продажу спирту на понад мільярд гривень

Правоохоронці вилучили 170 тонн спирту.

Державне бюро економічної безпеки виявило та розкрило схему незаконного виготовлення та реалізації технічного спирту. Службові особи ухилились від сплати податків на мільярд гривень, повідомляє пресслужба БЕБ, інформує ZN.ua.

БЕБ розкрила схему ухилення від сплати податків з продажу спирту на понад мільярд гривень
© Бюро економічної безпеки

Як зазначають в Бюро, службові особи однієї організації в Київській області з 2019 року налагодили виробництво спирту етилового денатурованого в промислових масштабах. Потім під виглядом етанолу як складника бензину та біоетанолу, його продавали іншим суб’єктам господарювання на території України та за її межами.

З метою приховування схеми, співробітники підприємства вносили до офіційних документів завідомо неправдиві відомості. Правоохоронці виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності підприємства з контрагентами, документи щодо руху та обліку продукції, а також майже 170 тонн спирту в резервуарах. Орієнтовна вартість вилученого спирту становить понад 67,5 мільйонів гривень.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ознаками незаконного виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів та ухилення від сплати податків. Це передбачено ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 та ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





Интересные новости
Україна екстрено імпортувала електроенергію з РумуніїУкраїна екстрено імпортувала електроенергію з Румунії
ПриватБанк закриває зняття коштів з віртуальних карт з 1 червняПриватБанк закриває зняття коштів з віртуальних карт з 1 червня
В Україні очікується дефіцит фруктів, але цього року будуть власні кавуниВ Україні очікується дефіцит фруктів, але цього року будуть власні кавуни
У Польщі до середини літа мають ухвалити принципове рішення з приводу будівництва першої АЕСУ Польщі до середини літа мають ухвалити принципове рішення з приводу будівництва першої АЕС
Зміна клімату: у Португалії заборонили вирощування оливок і авокадоЗміна клімату: у Португалії заборонили вирощування оливок і авокадо
Блок рекламы


Похожие новости
Понад півтора мільйона тонн зерна застрягла у порту «Південний» – президент Зеленський знає, де підскочать ціни на їжуПонад півтора мільйона тонн зерна застрягла у порту «Південний» – президент Зеленський знає, де підскочать ціни на їжу
Україна отримала $1,25 мільярда від США через Світовий банкУкраїна отримала $1,25 мільярда від США через Світовий банк
Настоятелька храму УПЦ МП вигадала незаконну схему із землею і отримала підозру від СБУНастоятелька храму УПЦ МП вигадала незаконну схему із землею і отримала підозру від СБУ
Польща вже заморозила 1 мільярд євро російських активів. Для їх арешту пропонується змінити КонституціюПольща вже заморозила 1 мільярд євро російських активів. Для їх арешту пропонується змінити Конституцію
ЄС заморозив активи російського ЦБ вартістю понад 200 мільярдів євроЄС заморозив активи російського ЦБ вартістю понад 200 мільярдів євро
Для Бортницької станції аерації за 6,4 млн гривень куплять нове обладнанняДля Бортницької станції аерації за 6,4 млн гривень куплять нове обладнання
Суд в Черкасах арештував активи росіянина на мільйони гривеньСуд в Черкасах арештував активи росіянина на мільйони гривень
Правоохоронці викрили схему продажу підроблених ліківПравоохоронці викрили схему продажу підроблених ліків
Банки з початку року вже отримали 44 мільярди гривень чистого прибуткуБанки з початку року вже отримали 44 мільярди гривень чистого прибутку
Пенсійний фонд направив 50,2 мільярда на пенсії за травеньПенсійний фонд направив 50,2 мільярда на пенсії за травень
Последние новости
Подгружаем последние новости