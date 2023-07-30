Обмін валюти: великий державний банк перестав приймати пошкоджені долари

Єдиний із державних банків, що був рекомендований українцям для обміну валюти на інкасо, перестав приймати пошкоджені гроші. Йдеться про Укрексімбанк.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Укрексімбанку.

Із 25 липня банк призупинив прийом пошкоджених банкнот на інкасо. При цьому в банку нічого певного не кажуть, коли ця операція буде відновлена.

"З 25 липня призупиняється надання банківської послуги "Приймання на інкасо зношених, пошкоджених банкнот іноземної валюти І групи класифікатора іноземних валют НБУ та банкнот іноземних держав, вилучених з обігу", – повідомили в Укрексімбанку.

Нагадаємо, що операція інкасо – це прийом пошкоджених банкнот на обмін. Звісно, що він здійснюється з комісією, тобто зі зниженням номінальної вартості банкноти. У різних банках відсоток, на який знижується вартість пошкодженої банкноти, різний.

Зокрема, Нацбанк України порадив громадянам здавати банкноти на інкасо у 7 банків:

Райффайзен Банк (комісія за інкасо – 10% від суми, яку клієнт отримує під час обміну пошкодженої іноземної банкноти на гривні);

ПУМБ (12%);

Акордбанк (15%);

Кредобанк (15%, мінімум 350 грн);

Перший інвестиційний банк (15%);

Укрексімбанк (20%);

МТБ Банк (50%).

Отже, наразі в списку, рекомендованому НБУ, залишилося 6 банків. Єдиний державний банк, що був у цьому переліку – Укрексімбанк вибув зі списку. У самому банку тимчасове призупинення прийому грошей на інкасо пояснюють тим, що зараз переправлення пошкоджених банкнот за кордон утруднене через війну в Україні.

Нагадаємо, в Нацбанку готують велике зниження відсотків за кредитами. Ця новація торкнеться позик, які зараз найпопулярніші у населення.