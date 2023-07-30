Обмін валюти: великий державний банк перестав приймати пошкоджені долари

Єдиний із державних банків, що був рекомендований українцям для обміну валюти на інкасо, перестав приймати пошкоджені гроші. Йдеться про Укрексімбанк.

Великий державний банк відмовив українцям в обміні валюти

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Укрексімбанку.

Із 25 липня банк призупинив прийом пошкоджених банкнот на інкасо. При цьому в банку нічого певного не кажуть, коли ця операція буде відновлена.

"З 25 липня призупиняється надання банківської послуги "Приймання на інкасо зношених, пошкоджених банкнот іноземної валюти І групи класифікатора іноземних валют НБУ та банкнот іноземних держав, вилучених з обігу", – повідомили в Укрексімбанку.

Нагадаємо, що операція інкасо – це прийом пошкоджених банкнот на обмін. Звісно, що він здійснюється з комісією, тобто зі зниженням номінальної вартості банкноти. У різних банках відсоток, на який знижується вартість пошкодженої банкноти, різний.

Великий державний банк відмовив українцям в обміні валюти

Зокрема, Нацбанк України порадив громадянам здавати банкноти на інкасо у 7 банків:

  • Райффайзен Банк (комісія за інкасо – 10% від суми, яку клієнт отримує під час обміну пошкодженої іноземної банкноти на гривні);
  • ПУМБ (12%);
  • Акордбанк (15%);
  • Кредобанк (15%, мінімум 350 грн);
  • Перший інвестиційний банк (15%);
  • Укрексімбанк (20%);
  • МТБ Банк (50%).

Отже, наразі в списку, рекомендованому НБУ, залишилося 6 банків. Єдиний державний банк, що був у цьому переліку – Укрексімбанк вибув зі списку. У самому банку тимчасове призупинення прийому грошей на інкасо пояснюють тим, що зараз переправлення пошкоджених банкнот за кордон утруднене через війну в Україні.

Нагадаємо, в Нацбанку готують велике зниження відсотків за кредитами. Ця новація торкнеться позик, які зараз найпопулярніші у населення.


Марченко Любов, Тудей





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