Відмили майже 5 млрд грн з ігорного бізнесу: топменеджмент банку Києва отримав підозру

Їм загрожує до 12 років за ґратами.

Служба безпеки України у співпраці з Бюро економічної безпеки ліквідували в Києві схему відмивання грошей від підпільного грального бізнесу. Про це повідомляє пресслужба СБУ . За рік фігурантам вдалось легалізувати майже 5 млрд гривень, інформує ZN.ua .

Як виявили правоохоронці під час слідства, учасниками схеми відмиву є власники та топменеджмент одного з банків Києва. Фігуранти створили понад 20 підконтрольних фірм та відкрили для них рахунки у зазначеному банку.

Для поповнення своїх ігрових акаунтів гравці тіньових онлайн-казино перераховували гроші на рахунки цих компаній. У призначенні платежів вони вказували оплату вигаданих товарів та послуг. Кожна така транзакція приносила організаторам схеми свій відсоток. Відсоток ділки переводили в готівку через афілійовані структури.

Три топпосадовці банку, одна з яких є його співвласницею, отримали підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей);

ч. 3 ст. 209 (легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом).

Санкція статей передбачає максимальне покарання до 12 років ув?язнення з конфіскацією майна. Зараз вирішується питання обрання запобіжного заходу. Як повідомляють правоохоронці, з березня 2023 року Нацбанк позбавив банк, через який здійснювався відмив, ліцензії.