Правоохоронці викрили схему продажу підроблених ліків

Учасники схеми продавали ліки для онкохворих.

Правоохоронці припинили діяльність спільників, які продавали фальсифіковані медпрепарати онкологічної групи. Препарати вони придбавали за кордоном, повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує ZN.ua .

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Фігуранти збували підроблені препарати в території Києва та інших міст. Коштувала упаковка таких ліків 46,5 тисяч гривень. Замовлення приймали через онлайн-форму аптеки. Експертиза зразків препарату виробника, встановила, що він є фальсифікованим. Пакування препарату також не відповідає зразку оригінального лікарського засобу.

Під час обшуків правоохоронці вилучили значну кількість медичних препаратів, які містять візуальні ознаки фальсифікації, сертифікати якості лікарських засобів невідомого походження, чорнові записи, грошові кошти, комп’ютерну техніку, мобільні телефони. Також виявили значну кількість лікарських препаратів російського та білоруського виробництва, дозвіл на розповсюдження на території України яких відсутній. Наразі учасникам схеми повідомили про підозру за розповсюдження на території України фальсифікованих лікарських засобів (ч. 2 ст. 321-1 КК України).