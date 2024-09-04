Аграріям збільшили компенсацію за розмінування земель до 100%

Кабінет Міністрів збільшив розмір компенсації для агровиробників, які планують розміновувати землі сільськогосподарського призначення, з 80% до 100%. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Аграріям збільшили компенсацію за розмінування земель до 100%

Також тепер у програмі зможуть брати участь ті фермери, які мають податковий борг зі сплати за землю або борг зі сплати єдиного податку, якщо вони є платниками ЄП IV групи.

Водночас торги із закупівлі послуг з розмінування сільськогосподарських земель мають відбуватися виключно на аукціонах в системі Prozorro за участі не менше двох учасників.

Відповідні зміни до постанови № ухвалили на засіданні уряду 23 серпня. Постанова набуває чинності з дня її опублікування. Це дасть змогу Центру гуманітарного розмінування найближчим часом оголосити в системі Prozorro перші тендери на закупівлю послуг гуманітарного розмінування для тих фермерів, які подали заявки і відповідають умовам програми.

Станом на зараз фермери загалом подали 135 заявок на розмінування 3 897 ділянок загальною площею понад 17 252 гектари.

У бюджеті на програму компенсацій закладено 3 млрд грн. Уже зареєстрований 51 оператор протимінної діяльності.

Участь у програмі компенсацій можуть брати фермери, землі яких є на деокупованих територіях, де після проведення нетехнічного обстеження, підтверджена забрудненість або імовірна забрудненість вибухонебезпечними предметами. Визначені ділянки обов?язково мають знаходитися поза 20-кілометровою зоною від лінії бойового зіткнення або державного кордону.





Интересные новости
Тариф на електроенергію з 1 вересня: частина українців платитиме 2,16 грн за кВт*годТариф на електроенергію з 1 вересня: частина українців платитиме 2,16 грн за кВт*год
У бюджетному комітеті розповіли, де візьмуть 500 млрд грн на арміюУ бюджетному комітеті розповіли, де візьмуть 500 млрд грн на армію
Аграріям збільшили компенсацію за розмінування земель до 100%Аграріям збільшили компенсацію за розмінування земель до 100%
Біткоїн-майнери фіксують найбільше падіння доходів за 11 місяцівБіткоїн-майнери фіксують найбільше падіння доходів за 11 місяців
Блок рекламы


Похожие новости
Громадяни з понад 100 різних країн відкрили бізнеси в Україні під час великої війни — ОпендатаботГромадяни з понад 100 різних країн відкрили бізнеси в Україні під час великої війни — Опендатабот
Засновника криптобіржі який не повернув інвестиції і українським бізнесменам засудили – замість 100 років увязнили на 25Засновника криптобіржі який не повернув інвестиції і українським бізнесменам засудили – замість 100 років увязнили на 25
Сумщина отримала на фортифікаційні споруди понад 100 млн грн з резервного фонду держбюджетуСумщина отримала на фортифікаційні споруди понад 100 млн грн з резервного фонду держбюджету
День війни коштує Україні 100 мільйонів доларів – РезніковДень війни коштує Україні 100 мільйонів доларів – Резніков
На прихованому постачання української титанової сировини в РФ російський олігарх Шелков заробив 100 млн грн – СБУНа прихованому постачання української титанової сировини в РФ російський олігарх Шелков заробив 100 млн грн – СБУ
Україна буде обмінюватися інформацією з податковими органами 100 державУкраїна буде обмінюватися інформацією з податковими органами 100 держав
Raiffeisen виплатить у бюджет Росії до 100 млн євро податкуRaiffeisen виплатить у бюджет Росії до 100 млн євро податку
Україна отримає $244 мільйона на гуманітарне розмінуванняУкраїна отримає $244 мільйона на гуманітарне розмінування
В Україні ввели в обіг оновлену купюру номіналом 1000 гривеньВ Україні ввели в обіг оновлену купюру номіналом 1000 гривень
Обсяги виробництва пива в Україні зросли більш ніж на 100%Обсяги виробництва пива в Україні зросли більш ніж на 100%
Последние новости
Подгружаем последние новости