День війни коштує Україні 100 мільйонів доларів – Резніков

Міністр вважає, що несправедливо критикувати владу, яка веде війну.

Міністр оборони Олексій Резніков, який сьогодні написав заяву про відставку з посту, заявив, що день війни коштує Україні понад 100 мільйонів доларів, інформує ZN.ua .

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«День війни коштує нам 100 мільйонів доларів. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 мільйонів доларів на добу в цілому. От просто вдумайтеся», - сказав він в інтерв’ю « Укрінформу ».

За словами міністра, поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року донині – це 3% від усього, що «потрапило на війну», тому «несправедливо пред’являти претензії державі - військово-політичному керівництву, всім - від місцевих керівників до парламенту, уряду, президента, що все роблять волонтери».

«Насправді це роблять громадяни України - ті, хто працюють, тому що вони сплачують податки і ці податки йдуть в бюджет, а з цього бюджету йдуть в тому числі і на армію. Армія сьогодні - найбільший споживач коштів», - сказав він.

Він поскаржився, що підприємцям «некомфортно укладати контракти з Міноборони» чи іншими державними інституціями, бо їх відразу починають перевіряти правоохоронні органи та арештовувати рахунки, а активісти називають «тиловими щурами».

Зазначимо, що відставку Олексія Резнікова з поста міністра оборони ініціював президент Володимир Зеленський після чергового скандалу про корупцію в закупках для армії в час війни.

Так, у нещодавньому розслідуванні “Хороша і погана новини про корупцію в Міноборони” Юрій Ніколов та Віталій Кононученко розповіли, що восени 2022 року Міноборони України закупило куртки та шоломи для ЗСУ за завищеною втричі ціною. При цьому замість зимового одягу в країну зайшов літній. Мінстр офіційно заперечує цю інформацію та навіть запропонував парі журналістам.