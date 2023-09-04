День війни коштує Україні 100 мільйонів доларів – Резніков

Міністр вважає, що несправедливо критикувати владу, яка веде війну.

Міністр оборони Олексій Резніков, який сьогодні написав заяву про відставку з посту, заявив, що день війни коштує Україні понад 100 мільйонів доларів, інформує ZN.ua.

День війни коштує Україні 100 мільйонів доларів – Резніков
© Getty Images

«День війни коштує нам 100 мільйонів доларів. А тепер візьміть бюджети всіх поважних великих волонтерських фондів, подивіться, скільки вони збирають. І держава, яка витрачає 100 мільйонів доларів на добу в цілому. От просто вдумайтеся», - сказав він в інтерв’ю «Укрінформу».

За словами міністра, поставки від волонтерів із 24 лютого 2022 року донині – це 3% від усього, що «потрапило на війну», тому «несправедливо пред’являти претензії державі - військово-політичному керівництву, всім - від місцевих керівників до парламенту, уряду, президента, що все роблять волонтери».

«Насправді це роблять громадяни України - ті, хто працюють, тому що вони сплачують податки і ці податки йдуть в бюджет, а з цього бюджету йдуть в тому числі і на армію. Армія сьогодні - найбільший споживач коштів», - сказав він.

Він поскаржився, що підприємцям «некомфортно укладати контракти з Міноборони» чи іншими державними інституціями, бо їх відразу починають перевіряти правоохоронні органи та арештовувати рахунки, а активісти називають «тиловими щурами».

Зазначимо, що відставку Олексія Резнікова з поста міністра оборони ініціював президент Володимир Зеленський після чергового скандалу про корупцію в закупках для армії в час війни.

Так, у нещодавньому розслідуванні “Хороша і погана новини про корупцію в Міноборони” Юрій Ніколов та Віталій Кононученко розповіли, що восени 2022 року Міноборони України закупило куртки та шоломи для ЗСУ за завищеною втричі ціною. При цьому замість зимового одягу в країну зайшов літній. Мінстр офіційно заперечує цю інформацію та навіть запропонував парі журналістам.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Нацбан попередив про завершення обміну старих банкнот та монетНацбан попередив про завершення обміну старих банкнот та монет
Німеччина в новому році підвищить допомогу біженцям з УкраїниНімеччина в новому році підвищить допомогу біженцям з України
ПриватБанк відновив продаж валюти у Приват24ПриватБанк відновив продаж валюти у Приват24
Нова пошта сплатила податків 5 млрд грн за пів рокуНова пошта сплатила податків 5 млрд грн за пів року
Держбюджет України: внутрішні надходження в рази перевищили міжнародніДержбюджет України: внутрішні надходження в рази перевищили міжнародні
Блок рекламы


Похожие новости
PepsiCo та Mars потрапили до переліку міжнародних спонсорів війниPepsiCo та Mars потрапили до переліку міжнародних спонсорів війни
Зарплати айтішників в Україні: спеціалісти незадоволені низькими доходамиЗарплати айтішників в Україні: спеціалісти незадоволені низькими доходами
Neuralink Ілона Маска залучив $280 мільйонів інвестиційNeuralink Ілона Маска залучив $280 мільйонів інвестицій
В Україні викрили групу зловмисників, що привласнили мільйони гривень на "продажі" авто і БпЛА для ЗСУВ Україні викрили групу зловмисників, що привласнили мільйони гривень на "продажі" авто і БпЛА для ЗСУ
Польща передала Україні 508 акумуляторів TeslaПольща передала Україні 508 акумуляторів Tesla
Мобілізація в Україні: що загрожує роботодавцям за порушення правил військового облікуМобілізація в Україні: що загрожує роботодавцям за порушення правил військового обліку
Зарплати ІT-cпеціалістів в Україні: хто та скільки заробляєЗарплати ІT-cпеціалістів в Україні: хто та скільки заробляє
Нацбанк змінив прогноз щодо зростання ВВП України з урахуванням своїх очікувань щодо тривалості війниНацбанк змінив прогноз щодо зростання ВВП України з урахуванням своїх очікувань щодо тривалості війни
У росії Райффайзенбанк призупинить прийом доларів та євро у своїх касах з серпняУ росії Райффайзенбанк призупинить прийом доларів та євро у своїх касах з серпня
Банки вперше з початку повномасштабної війни заявили про зростання попиту на споживчі кредитиБанки вперше з початку повномасштабної війни заявили про зростання попиту на споживчі кредити
Последние новости
Подгружаем последние новости