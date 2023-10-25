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2023-10-25
Сумщина отримала на фортифікаційні споруди понад 100 млн грн з резервного фонду держбюджету
Прикордонні громади області постійно потерпають від ворожих обстрілів.
Сумщині виділено 108 млн 183,181 тис. гривень з резервного фонду державного бюджету для будівництва фортифікаційних споруд,
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Нагадаємо, росіяни постійно б'ють з усіх можливих видів озброєнь по прикордонних громадах Сумщини. Так, 19 жовтня у Краснопільській громаді області внаслідок артобстрілу було поранено мирного мешканця. Загалом росіяни випустили по громаді 19 снарядів та скинули на неї 37 мін і шість гранат з БпЛА.
Ірина Мамчур, ZN.ua