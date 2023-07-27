Україна отримає $244 мільйона на гуманітарне розмінування

Міжнародні партнери мають намір виділити Україні $244 млн та спецтехніку на потреби гуманітарного розмінування, відповідних домовленостей уже досягнуто, повідомила перша віцепрем'єрка — міністр економіки Юлія Свириденко в колонці на «Українській правді».

Україна отримає $244 мільйона на гуманітарне розмінування
Фото: usm.media

Допомога донорів

«Наші донори, зокрема США, Євросоюз, Японія, Німеччина, Велика Британія, Норвегія, Швеція, Італія, Литва, Нідерланди,Данія, Канада, Австрія, Швейцарія, Корея та Фонд Говарда Баффета сумарно виділять Україні понад $244 млн на потреби гуманітарного розмінування», — написала вона.

За словами Свириденко, до кінця року Україна отримає 10 машин для розмінування виробництва хорватської DOK-ING та ще 10 машин від Global Clearance Solutions, майже 200 піротехнічних машин, понад 600 металодетекторів, 50 підривних машин, індивідуальні набори для розмінування, вибухозахисні костюми, квадрокоптери, роботизовані системи для знешкодження боєприпасів тощо.

Обладнання нададуть Японія, Канада, Корея, Швейцарія, Литва, Фонд Говарда Баффета, ПРООН та інші. За даними віцепрем?єрки, також є домовленості з DOK-ING і данською HYDREMA щодо локалізації їхнього виробництва в Україні.

Віцепрем?єрка додала, що для пришвидшення розмінування Мінекономіки працює над збільшенням спроможності держінституцій, залученням неурядових організацій і бізнесу до протимінної діяльності.

Також відомство працює над збільшенням присутності на «ринку» розмінування приватних операторів.

Для того, щоб сприяти залученню приватного бізнесу, Мінекономіки проводить експеримент із виведення робіт з розмінування у площину публічних закупівель. Зараз триває підготовка першої процедури закупівель на розмінування.





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