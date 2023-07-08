Продаж землі просять обмежити, щоб не залишити фермерів безземельними

Українські дрібні та середні агровиробники можуть розоритись, якщо держава не запровадить обмеження на продаж землі. Заборону на продаж землі юридичним особам та обмеження щодо площі продажу слід продовжити.

Таку думку висловив під час телемарафону заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради Денис Марчук.

Нині, через різке обмеження експорту аграрної продукції та через скорочення внутрішнього попиту українські аграрії переживають важкі часи. Крім того, через підвищення вартості пального ще й подорожчала логістика, а восени зростуть витрати на збирання врожаю. Отже, фермери виживають за рахунок невеличких клаптиків приватизованої землі та за рахунок оренди паїв. Звісно, що купити землю у власність їм зараз немає за що.

Тим часом, вже з 2024 року, якщо нічого не зміниться, дозволять продаж землі юридичним особам та скасують норму продажу землі у розрахунку на одного власника. Усе це призведе до того, що землю скуплять великі агрохолдинги. Вони хоч і теж зараз несуть збитки, та все ж у них є обігові кошти, аби придбати землю.

І тоді дрібні та середні фермери залишаться без свого основного активу та будуть змушені згорнути свій бізнес. Водночас, Україні довела світові, що навіть у стані війни може годувати не лише себе, але й багато інших країн. Такий потужний аграрний потенціал нашої країни тримається саме на симбіозі великих агрохолдингів та малих фермерських господарств. Отже, Україна не має права знищити свій аграрний потенціал. Адже на сьогодні це одна з небагатьох галузей, які приносять нашій країні валютні надходження, і в яких вона може бути лідером.

"В умовах, коли наші агровиробники віддають останнє на фронт, коли ми маємо логістичні проблеми та низьку ціну на аграрну продукцію всередині країни, парламент має продовжити обмеження на ринку землі. Їх ввели для того, щоб захистити малих та середніх аграріїв, які зараз неспроможні купувати землю. Тому має бути продовжена заборона на купівлю земель с/г призначення для юридичних осіб та кількість гектарів, які може купити одна особа. Нагадаю, ці обмеження, згідно з діючим законодавством, перестають діяти з початком 2024 року", - заявив Денис Марчук.

Крім того, він сподівається, що з 15 вересня буде скасовано ембарго на експорт української аграрної продукції, яке була запроваджене низкою європейських країн. Адже ці обмеження також боляче вдарили по доходах українських аграріїв.

Нагадаємо, тим часом в Україні, незважаючи на війну, зростають ціни на землю.