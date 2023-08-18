Ціни на аренду квартир у Києві та передмісті зросли

Вартість оренди квартир в Україні у серпні підскочила. Що стосується столиці, то цінник на орендоване житло по районах і в передмістях зріс у середньому на 10%. Сервіс із пошуку житла Bird опублікував актуальну статистику з вартістю оренди у Києві.

Так, у порівнянні з попереднім місяцем, у серпні середні ціни на однокімнатні квартири у Києві підскочили на 10%, двокімнатні – на 7%, трикімнатні – на 5%.

Середні ціни на нерухомість виглядають таким чином:

однокімнатні квартири — 11 тис. грн/місяць;

двокімнатні — 16 тис. грн/місяць;

трикімнатні — 27,5 тис. грн/місяць.

Ціни на оренду однокімнатної квартири в спальних мікрорайонах (Деснянському, Дніпровському) традиційно нижчі — 6,5 – 7 тис. грн. У Броварах, що знаходяться за 15 км від метро, оренда вища - від 8000 грн за "однушку".

У Бучі та Ірпені оренда однокімнатної квартири обійдеться в середньому 8000 грн, 2-кімнатної – від 8200 до 10 000 грн. Водночас на Виноградарі та Нивках оренда однокімнатної квартири в середньому становить від 8700 тис. до 9700 тис. грн. За таку суму можна знайти двокімнатне житло.

Оренда 1-кімнатної квартири на Оболоні на сьогоднішній день коштує 10 000 грн, а 2-кімнатні квартири в середньому коштують по 14 000 грн. Дешевше вийде зняти житло у Вишгороді – 8500 та 9200 грн за "однушку" та "двушку". Приблизно стільки ж обійдеться оренда і в Коцюбинському (8200 та 9500 грн), при цьому відстань до найближчого метро із цього передмістя ближча.

Квартири на Лівому березі столиці за вартістю оренди середні по столиці. Зняти 1-кімнатне житло на Березняках, Осокорках чи Харківському масиві коштуватиме в середньому від 9000 до 11 800 грн, а 2-кімнатна квартира обійдеться орендарям близько 10 000-16 000 грн. Вартість оренди в Борисполі – найближчому передмісті у напрямку м. Харківська, впали до 6500 грн за "однушку" та 8000 грн за "двушку".

У Голосіївському районі Києва вартість оренди одна із найдорожчих. Однокімнатну квартиру можна зняти в середньому за 15000 грн, 2-кімнатну - від 16 800 до 20 000 грн. У найближчих передмістях – Крюківщина, Чабани та Гатне – оренда суттєво дешевша – від 8000 грн за однокімнатне житло та за 9800-13 000 грн можна зняти двокімнатну квартиру в новому будинку.

Раніше повідомлялося, що власники житла у Києві збираються підвищувати ціни на оренду.