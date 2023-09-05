Болгарія розірвала з російським "Лукойлом" договір щодо нафтового терміналу на березі Чорного моря

Контроль над складами палива залишився у "Лукойлу".

Болгарія припинила угода про передачу російській компанії "Лукойл нафтохім Бургас" нафтового терміналу "Росенец" в концесію та встановила над ним контроль. Про це міністр транспорту і зв'язку Болгарії Георгій Гвоздєйков заявив у ефірі місцевого телеканалу BTV, інформує ZN.ua .

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"Держава взяла під повний контроль термінал "Росенец", – сказав міністр.

Міністр додав, що Болгарія не виплачуватиме "Лукойлу" компенсацію через припинення концесії, оскільки це сталося внаслідок форс-мажору.

Водночас він запевнив, що скасування концесії не вплине на вартість нафтопродуктів у Болгарії, при цьому контроль над складами палива залишається у власника – "Лукойлу".

"Росенец" – єдиний спеціалізований нафтовий термінал на болгарському узбережжі Чорного моря. Він перебуває під контролем "Лукойла" з 2011 року, коли російській компанії надали право на його концесію на 35 років.

Термінал обслуговує єдиний нафтопереробний болгарський завод "Нефточім Бургас", який може переробляти 196 барелів нафти на добу і також належить "Лукойлу".