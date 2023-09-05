Болгарія розірвала з російським "Лукойлом" договір щодо нафтового терміналу на березі Чорного моря

Контроль над складами палива залишився у "Лукойлу".

Болгарія припинила угода про передачу російській компанії "Лукойл нафтохім Бургас" нафтового терміналу "Росенец" в концесію та встановила над ним контроль. Про це міністр транспорту і зв'язку Болгарії Георгій Гвоздєйков заявив у ефірі місцевого телеканалу BTV, інформує ZN.ua.

Болгарія розірвала з російським
© Скріншот відео російських пропагандистів

"Держава взяла під повний контроль термінал "Росенец", – сказав міністр.

Міністр додав, що Болгарія не виплачуватиме "Лукойлу" компенсацію через припинення концесії, оскільки це сталося внаслідок форс-мажору.

Водночас він запевнив, що скасування концесії не вплине на вартість нафтопродуктів у Болгарії, при цьому контроль над складами палива залишається у власника – "Лукойлу".

"Росенец" – єдиний спеціалізований нафтовий термінал на болгарському узбережжі Чорного моря. Він перебуває під контролем "Лукойла" з 2011 року, коли російській компанії надали право на його концесію на 35 років.

Термінал обслуговує єдиний нафтопереробний болгарський завод "Нефточім Бургас", який може переробляти 196 барелів нафти на добу і також належить "Лукойлу".


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Нацбан попередив про завершення обміну старих банкнот та монетНацбан попередив про завершення обміну старих банкнот та монет
Німеччина в новому році підвищить допомогу біженцям з УкраїниНімеччина в новому році підвищить допомогу біженцям з України
ПриватБанк відновив продаж валюти у Приват24ПриватБанк відновив продаж валюти у Приват24
Нова пошта сплатила податків 5 млрд грн за пів рокуНова пошта сплатила податків 5 млрд грн за пів року
Держбюджет України: внутрішні надходження в рази перевищили міжнародніДержбюджет України: внутрішні надходження в рази перевищили міжнародні
Блок рекламы


Похожие новости
У Фінляндії можуть конфіскувати Арену «Гельсінкі», яка належить російським олігархамУ Фінляндії можуть конфіскувати Арену «Гельсінкі», яка належить російським олігархам
Нацбанк змінив прогноз щодо зростання ВВП України з урахуванням своїх очікувань щодо тривалості війниНацбанк змінив прогноз щодо зростання ВВП України з урахуванням своїх очікувань щодо тривалості війни
Шмигаль розповів про успіхи щодо поповнення газосховищШмигаль розповів про успіхи щодо поповнення газосховищ
Нафта продовжує дорожчати, інвестори чекають на дані щодо інфляції в США: що потрібно знати вранціНафта продовжує дорожчати, інвестори чекають на дані щодо інфляції в США: що потрібно знати вранці
Захист від недоброчесних забудовників: Кабмін ухвалив механізм щодо права власності на недобудовану нерухомістьЗахист від недоброчесних забудовників: Кабмін ухвалив механізм щодо права власності на недобудовану нерухомість
Morgan Stanley погіршив прогноз щодо акцій КитаюMorgan Stanley погіршив прогноз щодо акцій Китаю
МВФ щодо прогнозів зростання ВВП України виявився оптимістичнішим, ніж НБУМВФ щодо прогнозів зростання ВВП України виявився оптимістичнішим, ніж НБУ
Київські митники виявили у бандеролі до Швейцарії схованку з російськими рублями (фото)Київські митники виявили у бандеролі до Швейцарії схованку з російськими рублями (фото)
Фінська Gasum розірвала контракт із Газпромом на постачання газуФінська Gasum розірвала контракт із Газпромом на постачання газу
Рублі на рахунках українців: у Нацбанку розповіли, які варіанти розглядає держава щодо цих грошейРублі на рахунках українців: у Нацбанку розповіли, які варіанти розглядає держава щодо цих грошей
Последние новости
Подгружаем последние новости