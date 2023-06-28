Уряд затвердив план перетворення "Енергоатому" з держпідприємства на АТ

Процес має завершитися у грудні 2023 року – березні 2024 року.

Кабмін на засіданні у вівторок, 27 червня, затвердив план трансформації держпідприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" в акціонерне товариство. 100% акцій нового підприємства буде належати державі. Про це повідомляє прес-служба Мінекономіки, інформує ZN.ua.

Уряд затвердив план перетворення

Так, протягом червня-липня буде проведено повну інвентаризацію майна підприємства, відбір на конкурсній основі суб'єкта оціночної діяльності з метою проведення незалежної оцінки майна тощо.

У листопаді, згідно з планом, передбачається затвердження акту оцінки майна та підготовка проектів урядових рішень щодо:

  • затвердження передавального акта майна до статутного капіталу акціонерного товариства;
  • про затвердження проектів статуту АТ;
  • положення про наглядову раду, виконавчий орган АТ тощо.

Також у листопаді планується подання на розгляд уряду проекту рішення про емісію акцій товариства. Випуск та зарахування 100% емітованих акцій акціонерного товариства "Енергоатом" передбачається у грудні 2023 року.

Загалом процес трансформації з держпідприємства у АТ має завершитися у грудні 2023 року – березні 2024 року.

У Мінекономіки вважають, що це покращить ефективність та прозорість управління компанією, сприятиме залученню інвестицій в атомну галузь, посиленню енергетичної безпеки та незалежності України.

Як писало DT.UA, замість проведення чи хоча б планування реформ влада піднімає ціни на електроенергію, щоб «залатати» дірку в бюджеті «Енергоатому» вартістю 40 млрд грн, і відмовляється впроваджувати ефективний контроль над іншими енергетичними компаніями. Якими б не були плани відновлення сектора, за таких умов вони не принесуть українським громадянам жодного долара, фунта чи євро. Детальніше читайте у матеріалі "Конференція у Лондоні та «Енергоатом»: тепер наш час поїсти".


Олена Середа, ZN.ua





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