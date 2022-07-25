Акції та офіс Форвард банку передали в управління АРМА

Шевченківський райсуд Києва 13 липня в рамках кримінального провадження виніс ухвалу про передачу 100% акцій Форвард банку та його центрального офісу в управління АРМА. На ці активи суд наклав арешт 15 червня, пише Finbalance .

Фото: ubr.ua

Деталі

Банк володіє офісом у Києві площею 3061,6 кв.м за адресою вул. Cаксаганського, 105. На 1 червня 2022 року активи Форвард банку становили 2,31 млрд грн, обсяг вкладів фізосіб — 1,73 млрд грн.

За даними СБУ , керівництво банком «фактично здійснюється громадянами РФ , які використовують свої повноваження власника підприємства для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України».

Передісторія

За ініціативи СБУ ,суд заарештував майно і корпоративні права компанії «Руст Україна» та Форвард банк, що належать групі «Русский Стандарт» Рустама Таріко.

Орієнтовна вартість арештованого судом майна обох юросіб складає майже 880 млн грн, корпоративних прав — понад 1,2 млрд грн.

Корпоративні права компанії-дистриб?ютора (100% статутного капіталу) оцінюються у 125 млн грн, 100% акцій банку — у понад 1 млрд грн.

Рустам Таріко востаннє потрапляв до рейтингу найбагатших бізнесменів Росії від місцевого Forbes у 2016 році з капіталом у $500 млн (168 місце). Його основний бізнес — виробництво та дистрибуція алкоголю у рамках холдингу Roust. Найвідоміші бренди — «Русский стандарт» та «Зеленая марка».

Також Таріко володіє банком «Русский стандарт». Наприкінці 2014 року українська фінустанова з аналогічною назвою провела ребрендинг та перейменувалася у Форвард банк.