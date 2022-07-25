Акції та офіс Форвард банку передали в управління АРМА
Шевченківський райсуд Києва 13 липня в рамках кримінального провадження виніс ухвалу про передачу 100% акцій Форвард банку та його центрального офісу в управління АРМА. На ці активи суд наклав арешт 15 червня, пише
Деталі
Банк володіє офісом у Києві площею 3061,6 кв.м за адресою вул. Cаксаганського, 105. На 1 червня 2022 року активи Форвард банку становили 2,31 млрд грн, обсяг вкладів фізосіб — 1,73 млрд грн.
За даними СБУ, керівництво банком «фактично здійснюється громадянами РФ, які використовують свої повноваження власника підприємства для підготовки, планування та ведення агресивної війни проти України».
Передісторія
За ініціативи СБУ,суд заарештував майно і корпоративні права компанії «Руст Україна» та Форвард банк, що належать групі «Русский Стандарт» Рустама Таріко.
Орієнтовна вартість арештованого судом майна обох юросіб складає майже 880 млн грн, корпоративних прав — понад 1,2 млрд грн.
Корпоративні права компанії-дистриб?ютора (100% статутного капіталу) оцінюються у 125 млн грн, 100% акцій банку — у понад 1 млрд грн.
Рустам Таріко востаннє потрапляв до рейтингу найбагатших бізнесменів Росії від місцевого Forbes у 2016 році з капіталом у $500 млн (168 місце). Його основний бізнес — виробництво та дистрибуція алкоголю у рамках холдингу Roust. Найвідоміші бренди — «Русский стандарт» та «Зеленая марка».
Також Таріко володіє банком «Русский стандарт». Наприкінці 2014 року українська фінустанова з аналогічною назвою провела ребрендинг та перейменувалася у Форвард банк.