Суд зняв арешт зі столичного ТРЦ Ocean Plaza, майно передали в управління АРМА

Торгівельно-розважальний центр пов’язаний із російським олігархом, який фінансує війну проти України, інформує ZN.ua.

Суд зняв арешт зі столичного ТРЦ Ocean Plaza, майно передали в управління АРМА
© Википедия

Суддя Печерського районного суду Світлана Гречана зняла арешт з будівлі торгівельно-розважального Ocean Plaza у Києві та коштів на рахунках його формального власника – ТОВ «ІС «Либідь». Відповідне рішення опубліковане на сайті реєстру.

Кінцевим власником записаного на «ІС «Либідь» ТРЦ є російський олігарх Аркадій Ротенберг. Таким чином, арешт знято з очевидно російського активу.

Майно вартістю близько 350 млн гривень передали в управління АРМА, повідомляє Офіс генерального прокурора.

Слідство встановило, що низка товариств-власників здавали в оренду комерційні приміщення ТРЦ, а отримані кошти перераховували по ланцюгу фінансових операцій кінцевому власнику.

У подальшому бізнесмен використовував їх, зокрема, для роботи патронних заводів, які забезпечують боєприпасами російських солдатів в Україні.

«Встановлено, що вказані товариства безпосередньо сприяють військовій агресії проти України, беручи участь у фінансуванні виробництва та постачанні боєприпасів для збройних сил країни-агресора», - йдеться у повідомленні.

Справу відкрили за статтями про ухилення від сплати податків та відмивання коштів, фінансування дій, спрямованих на повалення конституційного ладу чи зміну меж території України, в особливо великому розмірі, що призвело до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 та ч. 4 ст. 110-2 КК України).


Ольга Чекіс, ZN.ua





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