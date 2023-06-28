Прокуратура арештувала базу відпочинку Марченко на понад 300 млн грн

Арештоване майно передадуть АРМА.

За клопотанням Бориспільської окружної прокуратури суд арештував 9,5 га землі лісогосподарського призначення і базу мисливства та спортивно-любительської ловлі площею 3021 кв м. Про це повідомляє пресслужба офісу генпрокурора, інформує ZN.ua.

Прокуратура арештувала базу відпочинку Марченко на понад 300 млн грн
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Мова йде про земельні ділянки з майновим комплексом, що знаходяться у власності та користуванні товариств, фактичними кінцевими бенефіціарними власниками яких є дружина екснародного депутата - лідера забороненої в Україні партії «ОПЗЖ» Оксана Марченко, а також ексміністр доходів і зборів часів президента-втікача. Колишній міністр переоформив компанію-власника майна на третіх осіб.

Вартість цього майна становить понад 303 млн грн.

Досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем здійснюється слідчими Бориспільського райуправління ГУНП в Київській області (ч. 1 ст. 364 КК України).

Наразі триває процедура прийняття в управління АРМА арештованого майна.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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