Основним джерелом надходження коштів на відбудову України мають бути арештовані активи РФ у країнах-партнерах – Кубраков

Він також зауважив, що "в ідеалі" процес відновлення збігатиметься в часі з процесом вступу України до Євросоюзу.

Віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що активи, які були арештовані у РФ союзниками, мають стати основним джерелом коштів, які підуть на відбудову України. Про це він розповів у інтерв’ю "Суспільному", інформує ZN.ua.

Основним джерелом надходження коштів на відбудову України мають бути арештовані активи РФ у країнах-партнерах – Кубраков
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"Арештовані активи РФ у країнах-партнерах, з якими ми спільно воюємо проти Росії, які нам надають озброєння, допомагають фінансово. Для мене це логічний крок. Вони, можливо, зараз обережні в цих кроках. і це такі інструменти, які вони, мабуть, хотіли б десь ближче до кінця війни тримати, але ніхто не знає, скільки вона буде продовжуватися. Нам, щоб повертати країну до нормального життя, ці кошти потрібні зараз", – зазначив високопосадовець.

За його словами, "в ідеалі" процес відновлення збігатиметься в часі з процесом вступу України до Євросоюзу.

"Навіть без війни багато країн зі Східної Європи перед вступом до ЄС отримували досить велике фінансування з боку Євросоюзу на вирівнювання стандартів, інфраструктуру і так далі. Свої країни вони перебудовували саме за допомогою коштів ЄС. Але все одно вважаю, наше головне джерело — кошти РФ", – додав він.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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