Основним джерелом надходження коштів на відбудову України мають бути арештовані активи РФ у країнах-партнерах – Кубраков

Він також зауважив, що "в ідеалі" процес відновлення збігатиметься в часі з процесом вступу України до Євросоюзу.

Віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що активи, які були арештовані у РФ союзниками, мають стати основним джерелом коштів, які підуть на відбудову України. Про це він розповів у інтерв’ю "Суспільному", інформує ZN.ua .

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"Арештовані активи РФ у країнах-партнерах, з якими ми спільно воюємо проти Росії, які нам надають озброєння, допомагають фінансово. Для мене це логічний крок. Вони, можливо, зараз обережні в цих кроках. і це такі інструменти, які вони, мабуть, хотіли б десь ближче до кінця війни тримати, але ніхто не знає, скільки вона буде продовжуватися. Нам, щоб повертати країну до нормального життя, ці кошти потрібні зараз", – зазначив високопосадовець.

За його словами, "в ідеалі" процес відновлення збігатиметься в часі з процесом вступу України до Євросоюзу.