Арештовані облгази Фірташа за рік принесли до бюджету нуль гривень – Trap Aggressor

Мова йде про 26 регіональних операторів газорозподільних систем.

Надходження до державного бюджету України за час управління 26 регіональними операторами газорозподільних систем, пов’язаних із олігархом Дмитром Фірташем, склали 0,00 гривень. Мова йде про період з 5 липня 2022 року по серпень цього року, заявив проєкт Trap Aggressor аналітичного центру StateWatch з посиланням на відповідь Агентства з розшуку і менеджменту активів на запит Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань наповнення бюджету, яку очолює Ярослав Железняк, інформує ZN.ua .

«За весь період досягнутими результатами Управителя від управління є:

сума отриманого доходу – 0,00 грн;

сума здійснених необхідних витрат – 0,00 грн;

сума надходжень до Державного бюджету України – 0,00 грн.», — йдеться у відповіді агентства.

Управителем арештованими корпоративними правами 26 регіональних операторів газорозподільних систем було визначено Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз». Саме йому було передано основні корпоративні права по 26 облгазах, а 3 квітня 2023 року — корпоративні права міноритарних власників та повторно арештовані корпоративні права АТ “Тернопільгаз”, АТ “Коростишівгаз”, АТ “Кіровоградгаз”, АТ “Хмельницькгаз”, АТ “Мелітопольгаз”.

В АРМА зазначили, що згідно з умовами договору управління, розмір доходів визначається з нарахованих та сплачених на користь управителя платежів дивідендів за активами (15% з отриманих дивідендів, за вирахуванням сум відповідних податків і зборів на рахунок управителя, залишок – на рахунок казначейства). Водночас загальних зборів акціонерів щодо виплати дивідендів станом на початок серпня не проводилось.

Нагадаємо, 25 травня 2022 року Державне бюро розслідувань передало до управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) 26 регіональних операторів газорозподільних систем. Більшість із них — облгази, які працювали під брендом компанії РГК, яку пов'язують із Фірташем. Частина із них згодом перейшли уже під управління Групи Нафтогаз.