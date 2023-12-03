Ще три облгази забрали у Фірташа під контроль держави
Нафтогаз вже керує 22 облгазами.
Акціонерне товариство АТ «Рівнегаз», акціонерне товариство «Запоріжгаз» та кціонерне товариство «Чернівцігаз» перейшли під управління Групи Нафтогаз,
Сукупно ці три підприємства обслуговують майже мільйон клієнтів.
Таким чином, загальна кількість газорозподільних компаній, інтегрованих до Групи Нафтогаз, збільшилась до 22.
У Нафтогазі наголосили, що особові рахунки, тарифи та реквізити на оплату послуг для споживачів з Рівненської, Запорізької та Чернівецької областей залишаються незмінними.
13 листопада під контроль держави перейшло Акціонерне товариство «Закарпатгаз», воно працює у складі НАК Нафтогаз України.
У листопаді 2022 року Уряд ухвалив рішення про переукладення договорів експлуатації газових мереж, які перебувають у державній власності. Це запустило процес повернення державного майна.
Облгази, що входять до структури Регіональної газової компанії Дмитра Фірташа, звернулися із заявою до міжнародних інституцій, в якій звинувачують у спробі рейдерства державного монополіста НАК Нафтогаз України.