Під контроль "Нафтогазу" перейшли три облгази Фірташа

Відповідальність за майбутнє облгазів наразі несуть дві компанії.

Три облгази, які раніше працювали під брендом "Регіональна газова компанія" (РГК), що пов'язаний із Дмитром Фірташем, перейшли під контроль групи "Нафтогаз". Йдеться про "Дніпропетровськгаз", "Вінницягаз" та "Сумигаз", повідомляє прес-служба НАКу, інформує ZN.ua .

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Уточнюється, що з 18 липня клієнти цих облгазів почали користуватися сервісами обліку газу ДК "Нафтогаз України".

У ТОВ "Газорозподільні мережі України" (бренд "Газмережі") пишуть , що тепер відповідальність за "Дніпропетровськгаз", "Вінницягаз" та "Сумигаз" несуть дві компанії:

"Чорноморнафтогаз" керує активами;

"Газмережі" координують команди, що приєдналися, оптимізують роботу, формують стратегію розвитку і отримують необхідне ліцензування.

"Під егідою держави вже запрацювали Кропивницька, Дніпровська та Харківська філії... Паралельно тривають трансформаційні процеси на підприємствах у Харкові, Кривому Розі, а також у Київському, Житомирському та Львівському облгазах", – сказано у повідомленні.

Водночас у "Нафтогазі" нагадали, що показання газового лічильника необхідно подавати щомісяця з 28 по 5 число.

Нагадаємо, що торік на корпоративні права понад 26 облгазів, у тому числі РГК, що належать, було накладено судовий арешт.