В Україні посилять контроль за аптеками

Кабінет Міністрів України сьогодні вніс зміни до реалізації програми медичних гарантій в частині відшкодування вартості лікарських засобів (реімбурсації). Про це повідомляє пресслужба уряду.

«Згідно зі змінами аптечні заклади, які вносили дані до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) та отримували за це кошти з державного бюджету в межах програми медичних гарантій, обов’язково мають подати звіти до 15 листопада 2022 року. Це дозволить здійснити їм перерахунок коштів за відпущені в особливий період лікарські засоби, у випадках, коли заклади вносили дані до ЕСОЗ, проте не подавали звітів до неї», - йдеться у повідомленні.

Якщо аптеки не подадуть звіт до 15 листопада, то вартість лікарських засобів, відшкодованих на підставі даних в ЕСОЗ, має бути повернена Національній службі здоров’я України.

Для аптек, які працюють в окупації або на територіях, де ведуться бойові дії, у разі відсутності технічної можливості вносити дані до електронної системи охорони здоров’я:

положення договорів про реімбурсацію вносити дані до ЕСОЗ не застосовуються;

відшкодування вартості лікарських засобів, що підлягають реімбурсації, здійснюється на підставі звітів про лікарські засоби, відпущені за паперовими рецептами.

«Такі зміни дозволять здійснювати контроль за аптеками, які уклали договір з НСЗУ, щодо фактично відпущених лікарських засобів та більш ефективно використовувати бюджетні кошти, передбачені на реалізацію програми медичних гарантій», - резюмують в уряді.