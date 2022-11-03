Облгази оприлюднили тарифи на газ у листопаді: у кого дешевше

Тарифи на газ в Україні з 1 листопада залишились стабільними. Залежно від газопостачальника, вартість газу коливається в межах від 7,70 до 9,99 грн за кубометр. До кінця опалювального сезону тарифи для населення мають залишитися на цьому рівні.

Облгази оприлюднили тарифи на газ у листопаді: у кого дешевше

Українських споживачів на сьогоднішній день забезпечують газом 9 компаній. У п'яти з них кубометр газу в листопаді коштує дешевше ніж 8 грн. Наприклад, у постачальника "Еру людям" газ коштує 7,70 грн за куб, "Енерджі Трейд Груп" продає газ за 7,79 грн за куб, у газопостачальної компанії "Нафтогаз України" цінник на газ становить 7,96 грн за куб. Вартість газу у "Прикарпат Енерго Трейд" - 7,98 грн за куб, у "Полтавагаз Збут" - 7,99 грн за куб.

Ще у чотирьох постачальників тариф на газ коливається від 8,20 до 9,99 грн за кубометр.

У "Львівенергозбут" газ у листопаді коштує 8,20 грн за кубометр, у ТОВ "Київські енергетичні послуги" - 8,46 грн за кубометр, і такий же цінник для клієнтів ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги". Найдорожчий тариф на газ у постачальника "Світлогазу" - 9,99 грн за кубометр.

Облгази оприлюднили тарифи на газ у листопаді: у кого дешевше

Сьогодні близько 98% українських побутових споживачів газу є клієнтами компанії "Нафтогаз України". Річний тариф для старих та нових клієнтів Нафтогазу лишається на рівні 7,96 грн за куб.

Нагадаємо, у Нафтогазі клієнтам назвали причину розбіжності суми у платіжці з показниками лічильника газу.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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