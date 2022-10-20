Країни ЄС ризикую втратити контроль над своїми запасами газу в сховищах — Bloomberg

Держави контролюють лише невелику частину своїх запасів, інформує ZN.ua.

Країни ЄС ризикую втратити контроль над своїми запасами газу в сховищах — Bloomberg
© depositphotos/FlyOfSwallow

Країни Євросоюзу контролюють досить мізерну частину своїх газових запасів, оскільки левова частка знаходяться у власності приватних компаній. В існуючих умовах це може спровокувати дефіцит газу у низці країн, а також стрімке зростання цін на ресурс. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що лише приблизно 10% газу в сховищах від Італії до Нідерландів знаходиться під прямим контролем держав. Це відповідає національним стратегіям резерву. Решту газу контролюють міжнародні енергетичні компанії та промислові групи, які можуть вільно продавати газ іншим країнам.

Щоб уникнути ризиків з постачанням, уряди можуть піти на введення надзвичайного стану. При цьому, наприклад, Федеральне мережеве агентство Німеччини (рівно як контролюючі органи в інших країнах) матиме повноваження наказувати, чи залишати газ у сховищах, чи відбирати його звідти. Але такі жорсткі заходи можуть залишити решту країн з дефіцитом газу.


Олена Середа, ZN.ua





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