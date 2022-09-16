Нафтогаз повідомив, що робити, якщо облгази вказали неправильні показники газу у платіжках

Клієнти Нафтогазу масово скаржаться на некоректні дані, вказані у платіжках за газ. Вони заявляють, що облгази ігнорують показання лічильників, передані вчасно. ПОН повідомив як діяти українцям, які вважають свої права порушеними.

Облгази ігнорують показники лічильників: Нафтогаз повідомив, що робити, якщо у платіжці неправильні дані

Клієнти ДК "Нафтогаз України" повідомили у компанію, що їм надсилають платіжки з нулями чи некоректними свідченнями. Співробітники організації нагадали, що за облік газу відповідають оператори газорозподільних мереж (облгази).

Наголошено, що така ситуація спостерігається протягом кількох місяців. Нафтогаз зазначив, що оператори ГРМ (облгази) "просто ігнорують" показання лічильників.

Облгази ігнорують показники лічильників: Нафтогаз повідомив, що робити, якщо у платіжці неправильні дані

Представники організації пояснили, як потрібно діяти клієнтам:

  • потрібно звернутися до НКРЕКУ не лише зі скаргою про порушення з боку оператора облгазу, а й з вимогою перевірити його щодо дотримання ліцензійних умов;
  • слід подати до облгазу офіційне письмове звернення та вимагати надати роз'яснення, чому показання лічильника, які ви передали своєчасно, були зафіксовані неправильно, а також звідки взялася сума, зазначена у рахунку.

Нафтогаз порадив фіксувати на фото чи відео факт передачі показань лічильників та робити скріншоти у чаті чи особистому кабінеті, щоб непорозумінь не виникало.

Облгази ігнорують показники лічильників: Нафтогаз повідомив, що робити, якщо у платіжці неправильні дані

Представники компанії порекомендували оплачувати рахунки за фактом нарахування, а якщо в платіжці знову буде вказано нуль – провести переплату.

Раніше Нафтогаз надав клієнтам, із якими працює з травня, іншу важливу інформацію. Він повідомив, як отримати рахунок за газ та сплатити за послугу достроково.


Ловіцька Леся, Тудей





Интересные новости
Долари масово виводяться бізнесом із УкраїниДолари масово виводяться бізнесом із України
Долар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідніДолар в обмінниках сягнув вище 41 грн: курс валюти на вихідні
Штрафи для власників порожнього житла: що про це відомоШтрафи для власників порожнього житла: що про це відомо
Долар подорожчав: який курс валюти у ПриватБанку та обмінниках 12 вересняДолар подорожчав: який курс валюти у ПриватБанку та обмінниках 12 вересня
Віддалена робота в Україні: де найбільше вакансій та найвищі зарплатиВіддалена робота в Україні: де найбільше вакансій та найвищі зарплати
Блок рекламы


Похожие новости
Норвегія збільшить видобуток газу, щоб стабілізувати паливний ринок у ЄСНорвегія збільшить видобуток газу, щоб стабілізувати паливний ринок у ЄС
Взимку Україна розраховує на два мільярди кубометрів газу від США - прем'єрВзимку Україна розраховує на два мільярди кубометрів газу від США - прем'єр
Вітренка можуть звільнити з "Нафтогаза" за тиждень-другий, джерела вже називають його наступникаВітренка можуть звільнити з "Нафтогаза" за тиждень-другий, джерела вже називають його наступника
Нафтогаз запускає колишні заправки Glusco під новим брендом, зі специфічною ціновою політикоюНафтогаз запускає колишні заправки Glusco під новим брендом, зі специфічною ціновою політикою
Ізраїль та Азербайджан суттєво збільшать постачання газу до Євросоюзу
Нафтогаз: Україна планує увійти в листопад із запасами газу у сховищах до 15 мільярдів кубометрівНафтогаз: Україна планує увійти в листопад із запасами газу у сховищах до 15 мільярдів кубометрів
Німеччина готова до припинення постачання російського газу — ШольцНімеччина готова до припинення постачання російського газу — Шольц
Німеччина готова до зупинки постачання російського газу – ШольцНімеччина готова до зупинки постачання російського газу – Шольц
"Нафтогаз" ініціював новий арбітраж проти "Газпрому""Нафтогаз" ініціював новий арбітраж проти "Газпрому"
Видобуток українського газу відв'яжуть від цін на газ в Європі до кінця війниВидобуток українського газу відв'яжуть від цін на газ в Європі до кінця війни
Последние новости
Подгружаем последние новости