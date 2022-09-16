Нафтогаз повідомив, що робити, якщо облгази вказали неправильні показники газу у платіжках

Клієнти Нафтогазу масово скаржаться на некоректні дані, вказані у платіжках за газ. Вони заявляють, що облгази ігнорують показання лічильників, передані вчасно. ПОН повідомив як діяти українцям, які вважають свої права порушеними.

Клієнти ДК "Нафтогаз України" повідомили у компанію, що їм надсилають платіжки з нулями чи некоректними свідченнями. Співробітники організації нагадали, що за облік газу відповідають оператори газорозподільних мереж (облгази).

Наголошено, що така ситуація спостерігається протягом кількох місяців. Нафтогаз зазначив, що оператори ГРМ (облгази) "просто ігнорують" показання лічильників.

Представники організації пояснили, як потрібно діяти клієнтам:

потрібно звернутися до НКРЕКУ не лише зі скаргою про порушення з боку оператора облгазу, а й з вимогою перевірити його щодо дотримання ліцензійних умов;

слід подати до облгазу офіційне письмове звернення та вимагати надати роз'яснення, чому показання лічильника, які ви передали своєчасно, були зафіксовані неправильно, а також звідки взялася сума, зазначена у рахунку.

Нафтогаз порадив фіксувати на фото чи відео факт передачі показань лічильників та робити скріншоти у чаті чи особистому кабінеті, щоб непорозумінь не виникало.

Представники компанії порекомендували оплачувати рахунки за фактом нарахування, а якщо в платіжці знову буде вказано нуль – провести переплату.

Раніше Нафтогаз надав клієнтам, із якими працює з травня, іншу важливу інформацію. Він повідомив, як отримати рахунок за газ та сплатити за послугу достроково.