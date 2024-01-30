ЄС готується зупинити транзит російського газу через Україну — ЗМІ

Європейський Союз готується виключити можливість продовження угоди з росією щодо транзиту газу через Україну після того, як термін її дії закінчиться в кінці року. Про це пише Bloomberg із посиланням на ознайомлені джерела.

За словами співрозмовників, виконавча влада ЄС аргументує це тим, що навіть країни, які найбільше залежать від російських поставок, включаючи Австрію і Словаччину, зможуть знайти альтернативні джерела постачання.

Єврокомісія провела попередній аналіз потенційних сценаріїв, що можуть виникнути в результаті розірвання транзитної угоди, включаючи моделювання альтернативних джерел, серед яких — покриття дефіциту за рахунок «Турецького потоку» і доставка російського газу до кордону з Україною, звідки паливо могло б вирушати до Австрії, Словаччини і Чехії в рамках нової угоди з Києвом.

За словами джерел агентства, виконавча влада блоку обговорить це питання з країнами-членами в лютому, перш ніж офіційно представити план міністрам енергетики на зустрічі в Брюсселі 4 березня.

Цього тижня Україна заперечила, що готова переглянути транзитну угоду з росією після того, як прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про таку можливість.