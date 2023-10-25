"Нафтогаз" не планує продовжувати контракт по транзиту російського газу до ЄС

Дія контракту спливає наприкінці наступного року.

"Нафтогаз України" не продовжуватиме контракт на транзит російського газу до Європейського Союзу через Україну, який закінчується в кінці наступного року. Про це заявив голова правління компанії Олексій Чернишов в інтерв'ю DW, інформує ZN.ua .

За його словами, очікується, що ЄС може підняти це питання в найближчі місяці. Однак, єдина причина, чому Україна досі здійснює транзит російського газу - це підтримка країн блоку, особливо тих, які не мають виходу до моря.

При цьому Чернишов закликав ЄС пришвидшити відмову від споживання російського газу, та зробити це раніше ніж до 2027 року, як планується.

Водночас він визнав, що для припинення імпорту в ЄС російського газу потрібен час.

"Ми всі розуміємо, що потужність і можливості отримати альтернативні постачання газу, особливо через LNG-термінали, обмежені", - зазначив голова НАК.

При цьому очільник "Нафтогазу" переконаний, що Україна в майбутньому може бути енергетичним хабом для ЄС.

"Ми всі знаємо, що Україна має дуже важливий і стратегічний актив - підземні сховища газу. Найбільший, до речі, в Європі - 31 мільярд кубометрів. Цим можуть скористатися європейські країни", - наголосив Чернишов.