Норвегія планує збільшити витрати на оборону на 51 млрд євро — Politico

Найбільше коштів отримає військово-морський флот Норвегії.

Норвегія планує збільшити витрати на оборону на 51 млрд євро — Politico
© Pixabay

Уряд Норвегії в п'ятницю 5 квітня оприлюднив пропозицію збільшити витрати на оборону на 600 мільярдів крон (51 мільярд євро) протягом наступних 12 років, назвавши це "історичним збільшенням". Країна має намір витратити 1,6 трильйона крон до 2036 року, що вдвічі перевищує нинішній оборонний бюджет, на зміцнення своєї промислової бази й розвиток збройних сил, повідомляє Politico, інформує ZN.ua.

"Нам потрібні значні інвестиції в наші збройні сили, а термін у 12 років дозволять мати довший цикл планування і більшу передбачуваність", — заявила заступник міністра оборони Норвегії Енн Марі Аанеруд в інтерв'ю Politico 4 квітня в кулуарах норвезько-американської оборонної конференції у Вашингтоні.

Найбільше коштів отримає військово-морський флот, який може розраховувати на щонайменше п'ять нових фрегатів з протичовновими вертольотами, щонайменше п'ять нових підводних човнів, а також 10 великих і 18 малих кораблів. Осло придбає системи протиповітряної оборони дальнього радіусу дії; подвоїть кількість національних передових зенітно-ракетних комплексів (NASAMS), які будуть модернізовані для кращого захисту від ракет і безпілотників; і посилить спостереження за допомогою більшої кількості кораблів, супутників і безпілотників.

"Нам потрібна оборона, яка відповідає цілям у новому безпековому середовищі. Цей план передбачає історичне збільшення видатків на оборону і значне посилення усіх видів збройних сил", — сказав прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

Крім того, до 2036 року Норвегія планує залучити ще близько 4600 призовників і 13700 резервістів. Норвегія, одна з країн-засновниць НАТО, цього року вперше досягне мети Альянсу — витрачати на оборону 2% свого ВВП.


Єва Федорів, ZN.ua





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