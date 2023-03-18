БЕБ і СБУ провели масові обшуки в 14 облгазах Фірташа – РГК

Компанія називає привід обшуків "надуманим" та звинувачує правоохоронців у тиску на працівників і підприємства, інформує ZN.ua.

БЕБ і СБУ провели масові обшуки в 14 облгазах Фірташа – РГК
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Співробітники Бюро економічної безпеки та Служби безпеки України вранці 17 березня провели масові обшуки на території та в приміщеннях 14 газорозподільних підприємств групи "Регіональна газова компанія" олігарха Дмитра Фірташа в межах кримінального провадження щодо заволодіння державними коштами, повідомила РГК у Telegram.

Як зазначається, слідчі дії проводилися за санкцією Шевченківського районного суду міста Києва.

У компанії звинувачення називають "надуманим", а також кажуть, що озброєні силовики "здійснювали психологічний тиск" на працівників деяких підприємств групи – співробітники нібито виводилися з робочих місць і утримувалися в коридорі "під наглядом автоматників". Також там заявили про вилучення телефонів і огляд особистих речей.

"РГК вважає проведення обшуків, що супроводжувалися кричущими порушеннями прав людини, здійсненням тиску на співробітників підприємств критичної інфраструктури. На нашу думку, кримінальна справа, що стала приводом для обшуків, порушена лише з метою тиску на підприємства, які НАК «Нафтогаз України» в особі ДАТ «Чорноморнафтогаз» намагається захопити в рейдерський спосіб", – йдеться в заяві РГК.


Максим Царук, ZN.ua





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