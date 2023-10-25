Мешканці США провели криптотрансакції на $1 трильйон протягом року — аналітики

З липня 2022 по червень 2023 року мешканці США здійснили криптовалютні трансакції на суму понад $1 трлн, що є найвищим показником у світі. Про це свідчить звіт аналітичної компанії Chainalysis, пише Forklog.

Мешканці США провели криптотрансакції на $1 трильйон протягом року — аналітики
Фото: depositphotos

Загалом на Північну Америку припадає 24,4% глобального обсягу трансакцій за цей період.

Дані: Chainalysis

Ключовим драйвером цієї активності є інституційні інвестори. 76,9% від загальної кількості операцій становлять перекази на суму $1 млн і вище.





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