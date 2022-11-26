СБУ прокоментувала обшуки у групі компаній VS Energy

Обшуки відбувались за десятьма статтями ККУ.

СБУ прокоментувала обшуки у групі компаній VS Energy
© СБУ

У Службі безпеки України прокоментували обшуки в енергетичній компанії VS Energy, яка контролює шість обленерго і має російських власників. Деталі операції повідомили у пресслужбі відомства.

Проведені спільно з ДБР обшуки спрямовані на те, щоб мінімізувати вплив РФ на енергосистему України, яку агресорка прагне зруйнувати, щоб залишити українців без світла і тепла.

Кінцевими бенефіціарами компанії є громадяни Росії, які, до того ж, є фігурантами санкційних списків РНБО та підозрюються у створенні злочинної організації, яка шкодить державній безпеці України.

Йдеться про активи депутата Держдуми РФ Алєксандраа Бабакова, члена комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгєнія Гінера а також так званого «злодія в законі» на призвісько Міша «Лужнєцкій» Міхаіла Воєводіна.

Як повідомили в СБУ, ці особи спільно з оборонним концерном Росії беруть участь у розробці та виготовленні товарів військового призначення і фінансують цю діяльність, створюючи таким чином загрозу обороноздатності та економічній безпеці України.

«За даними слідства, компанія має в управлінні об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві. Окрім частки на українському енергоринку вони володіють активами в анексованому Криму та на території країни-агресора», — підкреслили у відомстві.

Слідчі дії у підконтрольній їм енергетичній компанії відбувалися за наступними статтями ККУ:

  • ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній),
  • ст. 190 (Шахрайство),
  • ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем),
  • ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),
  • ст. 206 (Протидія законній господарській діяльності),
  • ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом),
  • ст. 258-5 (Фінансування тероризму),
  • ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем),
  • ст. 365-2 (Зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги),
  • ст. 212 (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Раніше, 11 листопада Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в стратегічних українських підприємствах та на цінні папери, кінцевими власниками яких є громадяни Росії.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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