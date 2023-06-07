Санкції проти РФ: банки Казахстану, Вірменії та Гонконгу почали блокувати платежі російських компаній

У РФ вже вигадують нові схеми обходу санкцій.

Банки Казахстану, Вірменії та Гонконгу почали блокувати платежі російських компаній за електроніку, яка постачалася до Росії по паралельному імпорту. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на джерела, інформує ZN.ua.

Санкції проти РФ: банки Казахстану, Вірменії та Гонконгу почали блокувати платежі російських компаній

Також блокування оплати відбувається за постачанням телекомунікаційного обладнання останнього покоління та систем зберігання даних.

Зазначається, що з блокуванням оплати за кодом товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності російські компанії стали стикатися в останні два тижні.

Один із джерел припустив, що блокування оплати можуть бути пов'язані з побоюванням банків потрапити під вторинні санкції США.

Проте співрозмовники припустили, що російським компаніям вдасться обійти перевірки банків, купуючи електронні компоненти під альтернативними кодами товарної номенклатури.


Олена Середа, ZN.ua





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