Акції Nvidia та інших компаній у сфері штучного інтелекту впали після ралі

Стрімке зростання акцій технологічних компаній, які отримують вигоду від штучного інтелекту, призупинилося, оскільки розчаровуючий прогноз C3.ai Inc. спровокував розпродаж акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом. Про це повідомляє Bloomberg.

Акції Nvidia та інших компаній у сфері штучного інтелекту впали після ралі
Фото: pixabay.com

У четвер акції компанії C3.ai, що займається розробкою програмного забезпечення для штучного інтелекту, впали більш ніж на 18% на тлі невтішних прогнозів продажів.

Акції Nvidia Corp. знизилися на 5,7% після зростання більш ніж на 30% за три дні, після того, як на початку цього тижня її ринкова капіталізація ненадовго досягла позначки в $1 трлн.

«Цього року Волл-стріт була одержима всім, що пов'язано зі штучним інтелектом, а прогноз доходів Nvidia додав палива до шаленого ралі. Але високі оцінки є причиною для обережності в індустрії, яка ще тільки зароджується», — пише агентство.

Згідно з аналізом Bloomberg Intelligence, до 2032 року ринок генеративного штучного інтелекту досягне $1,3 трлн, оскільки він збільшить продажі в сегментах апаратного і програмного забезпечення, послуг, реклами та ігор в технологічній галузі.

Очікується, що Nvidia стане головним бенефіціаром хвилі попиту на генеративний штучний інтелект, такий як ChatGPT.





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