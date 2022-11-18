На ГОКах мільярдера Жеваго пройшли обшуки: олігарха підозрюють у несплаті податків на 10 млрд грн

Бюро економічної безпеки підозрює підприємства мільярдера Костянтина Жеваго у несплаті податків на суму у 10 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідчих , олігарх підозрюються в умисному заниженні рентної плати за користування надрами.

«Співробітники Бюро економічної безпеки України проводять слідчі дії, обшуки в адміністративних та офісних будівлях 2 гірничо-збагачувальних комбінатів, які здійснюють первинну переробку корисних копалин», - йдеться у повідомленні.

В Бюро нагадують, що кінцевий бенефіціарний власник підприємств і один із найбагатших олігархів України зараз знаходиться у Князівстві Монако.

У БЕБ з’ясували, що службові особи одного з цих підприємств у період 2018-2021 років занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 млрд грн. А службовці іншого товариства умисно занизили ті ж податки вже на суму понад 2,7 млрд грн. Загальна сума в результаті склала понад 10 млрд грн.

«Із залученням спеціаліста та експерта-хіміка проводяться огляди родовищ та виробничих потужностей з переробки корисних копалин гірничо-збагачувальних комбінатів. Відібрано зразки «бідної руди» та концентрату для проведення комплексних експертиз», - додають в бюро.

У Бюро не називають ім'я олігарха, але судячи з наведених фактів мова йде про Костянтина Жеваго.