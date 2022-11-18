На ГОКах мільярдера Жеваго пройшли обшуки: олігарха підозрюють у несплаті податків на 10 млрд грн

Підприємства занижували податки за користування надрами, інформує ZN.ua.

На ГОКах мільярдера Жеваго пройшли обшуки: олігарха підозрюють у несплаті податків на 10 млрд грн
На підприємствах Жеваго пройшли обшуки

Бюро економічної безпеки підозрює підприємства мільярдера Костянтина Жеваго у несплаті податків на суму у 10 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідчих, олігарх підозрюються в умисному заниженні рентної плати за користування надрами.

«Співробітники Бюро економічної безпеки України проводять слідчі дії, обшуки в адміністративних та офісних будівлях 2 гірничо-збагачувальних комбінатів, які здійснюють первинну переробку корисних копалин», - йдеться у повідомленні.

В Бюро нагадують, що кінцевий бенефіціарний власник підприємств і один із найбагатших олігархів України зараз знаходиться у Князівстві Монако.

У БЕБ з’ясували, що службові особи одного з цих підприємств у період 2018-2021 років занизили податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами на суму майже 7,6 млрд грн. А службовці іншого товариства умисно занизили ті ж податки вже на суму понад 2,7 млрд грн. Загальна сума в результаті склала понад 10 млрд грн.

«Із залученням спеціаліста та експерта-хіміка проводяться огляди родовищ та виробничих потужностей з переробки корисних копалин гірничо-збагачувальних комбінатів. Відібрано зразки «бідної руди» та концентрату для проведення комплексних експертиз», - додають в бюро.

У Бюро не називають ім'я олігарха, але судячи з наведених фактів мова йде про Костянтина Жеваго.


Артем Руденко, ZN.ua





Интересные новости
Ціни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в УкраїніЦіни впадуть: де та як зміниться вартість вторинної нерухомості в Україні
Обмін валюти в Україні ускладнитьсяОбмін валюти в Україні ускладниться
Литва зібрала $250 тисяч на морський дрон для УкраїниЛитва зібрала $250 тисяч на морський дрон для України
15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes15 листопада Росія випустила по Україні ракет на $700-900 мільйонів — Forbes
Податки в Україні будуть такими, як у Євросоюзі: Гетьманцев повідомив про виведення економіки з тініПодатки в Україні будуть такими, як у Євросоюзі: Гетьманцев повідомив про виведення економіки з тіні
Блок рекламы


Похожие новости
В Україні арештували 5 обленерго, підконтрольних російським олігархамВ Україні арештували 5 обленерго, підконтрольних російським олігархам
Депутати скасували пільги для грального бізнесу та сплату податків для волонтерівДепутати скасували пільги для грального бізнесу та сплату податків для волонтерів
Білий дім хоче направити на допомогу Україні ще майже $40 млрдБілий дім хоче направити на допомогу Україні ще майже $40 млрд
Перевірка Одеської митниці завершилась: виявили товарів на 1,5 млрд грнПеревірка Одеської митниці завершилась: виявили товарів на 1,5 млрд грн
Ілон Маск продав акції Tesla на $4 млрд – BloombergІлон Маск продав акції Tesla на $4 млрд – Bloomberg
Майже 90% усіх податків будуть спрямовані на армію та безпеку країни – ШмигальМайже 90% усіх податків будуть спрямовані на армію та безпеку країни – Шмигаль
Рада розблокувала приватизацію активів, які перебувають в заставі: бюджет може отримати 2,5 млрд грнРада розблокувала приватизацію активів, які перебувають в заставі: бюджет може отримати 2,5 млрд грн
Цього року Україна отримала близько 80 млрд євро допомоги. Це на 14% менше за військовий бюджет РФЦього року Україна отримала близько 80 млрд євро допомоги. Це на 14% менше за військовий бюджет РФ
ЄБРР інвестує в Україну 3 млрд євроЄБРР інвестує в Україну 3 млрд євро
ЄС розглядає можливість виділяти Україні по €1,5 млрд щомісяцяЄС розглядає можливість виділяти Україні по €1,5 млрд щомісяця
Последние новости
Подгружаем последние новости