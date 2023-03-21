Перший банк найбільшого фінансового холдингу Швейцарії розпочав масові перевірки клієнтів з Росії

Банк попередив, що може заблокувати рахунки.

Перший банк найбільшого фінансового холдингу Швейцарії розпочав масові перевірки клієнтів з Росії
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Швейцарський банк UBS, який входить в самий крупний швейцарський фінансовий холдинг, розпочав масові перевірки клієнтів російського походження. При цьому банк запитує документи у власників рахунків із Росії, що підтверджують статус їхнього перебування у Швейцарії, повідомляють росЗМІ.

Банк попереджає, що залишає за собою право заблокувати банківські відносини з 6 травня. До цього терміну клієнти повинні надати копії паспорта країни проживання чи посвідки на проживання у Швейцарії.

Зазначаэться, що мета банк - очистити клієнтську базу від росіян, які потрапили під санкції. А перевірка проводиться з застосуванням заходів, що передбачені регулятором Швейцарії.

UBS управляє найбільшою кількістю приватного капіталу у світі, становлячи приблизно половину мільярдерів світу серед своїх клієнтів.


Олена Середа, ZN.ua





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