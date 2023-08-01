"Нафтогаз" замінив РГК Фірташа ще в двох великих містах

Припинено ліцензії на розподіл газу в Харкові та Кривому Розі групи РГК Фірташа.

Національний оператор "Газорозподільчі мережі", який є частиною групи "Нафтогаз", з 1 серпня буде займатися розподілом природного газу в Харкові і Кривому Розі. Про це повідомляє пресслужба "Газмережі", інформує ZN.ua .

Зазначається, що межі діяльності групи "Нафтогаз" було розширено відповідно до постанови Національної комісії з регулювання енергетики та комунальних послуг №1389 від 28 липня 2023 року.

При цьому дію ліцензій АТ "Харківміськгаз" і АТ "Криворіжгаз" (Група РГК, пов’язана з Дмитром Фірташем) на вказаних територіях припинено.

Зазначається, що відтепер компанія управляє п’ятьма філіями – Кропивницькою, Дніпровською, Харківською, Криворізькою і Харківською міською.

Наразі "Газмережі" розподіляють газ в Кіровоградській та Харківській областях, а також Дніпрі й Дніпровському районі, Кривому Розі та Харкові.

Раніше три облгази, які раніше працювали під брендом "Регіональна газова компанія" (РГК), що пов'язаний із Дмитром Фірташем, перейшли під контроль групи "Нафтогаз". Йдеться про "Дніпропетровськгаз", "Вінницягаз" та "Сумигаз".