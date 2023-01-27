У Польщі подорожчала оренда квартир: у яких містах здається найдоступніше житло

Вартість оренди житла у Польщі у 2022 році різко підскочила. Незважаючи на те, що пропозиція на ринку скоротилася, а колосальний попит, ціни зростають з кожним місяцем. Наплив українських біженців до Польщі також вплинув на те, що ціни на нерухомість у Польщі наразі вищі, ніж у сусідніх країнах.

Асоціація польських забудовників (PZFD), з посиланням на дані порталу Otodom.pl, повідомила, що в третьому кварталі 2022 року в середньому на 32,2% збільшилися орендні ставки на двокімнатні квартири від 40 до 60 кв. м.

Орендна ставка у листопаді 2022-го порівняно з листопадом 2021-го зросла у Варшаві - на 21%, у Вроцлаві - на 32%, у Кракові - на 40%, у Лодзі - на 41%, у Жешуві - на 41%.



Серед найдорожчих по оренді квартир міст виявилися Краків та Гдиня — однокімнатні квартири тут подорожчали на 44%. В інших польських містах оренда також подорожчала, але не так.

Щодо тарифів на комуналку, то вони у 2023 році також зросли, зокрема, електроенергія. Так, сім'я із трьох осіб, яка проживає у квартирі до 40 кв. м може витрачати на оплату комунальних послуг приблизно 500 злотих на місяць.

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