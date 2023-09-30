У яких країнах Європи туристи найчастіше скаржаться на кишенькових злодіїв

Найрідше туристів грабують в Ірландії та Польщі.

Експерти з туристичного страхування склали антирейтинг країн із найвищим ризиком постраждати від кишенькових злодіїв. Про це пише Euronews, інформує ZN.ua .

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Страховики вважають, що саме туристи — легкий ціль для кишенькових злодіїв, оскільки вони погано орієнтуються в місті та відвідують людні локації.

Лідери антирейтингу

За даними Європейського індексу кишенькових крадіжок, найбільше таких проблем із туристами виникає в Італії. Відвідувачі Колізею, фонтану Треві, Пантеону та галереї Уффіці згадували крадіжки речей у своїх відгуках про подорож найчастіше. На один мільйон відгуків мандрівників про кишенькові злодії написали 463 рази. Це найвищий показник серед інших країн Європи.

На другому місці цього списку опинилася Франція. Тут ви також ризикуєте раптово опинитися без гаманця або телефону, який просто зникне з вашої кишені. На мільйон відгуків про подорож до країни — 283 були про крадіжки. І найчастіше – у Парижі.

А на третій позиції рейтингу країн, де часто обкрадають туристів, — Нідерланди.

Іспанія, до речі, посіла шосте місце у цьому списку. І це попри репутацію Барселони, де кишенькові злодії дуже активні.

А ось країнами, де туристів грабують найрідше, визнали Ірландію та Польщу.