Надходження у бюджет від туристичної галузі зросли у 10 областях

Готелі, туристичні бази й кемпінги в 10 регіонах України у перші три місяці 2023 року збільшили податкові надходження. Про це повідомляє Forbes з посиланням на Держагентство розвитку туризму.

Фото: firtka.if.ua

Де найбільше зростання

Найбільше зростання продемонструвала Чернівецька область — 5,1 млн грн податків. Це на 98% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Готелі та турбази на Рівненщині сплатили податків на 17% більше — 3,4 млн грн. На Львівщині заклади сплатили 60,4 млн грн, а на Житомирщині — 2,2 млн грн. У обох регіонах зростання склало 16%.

Найбільший спад надходжень до бюджету від туристичної галузі стався у шести регіонах, які перебувають у зоні активних бойових дій. У Луганській області — на 100%, Херсонській — на 97%, Донецькій — на 87%, Запорізькій — на 79%.

У Києві представники тургалузі сплатили податків на 56,9 млн грн, що на 47% менше, ніж у 2022 році.