Нацбанк віддає достроково 30 млрд грн у державний бюджет
Це вже другий такий транш від національного регулятора – схожий був у 2023 році
Національний банк України у 2024 році до завершення визначеного законом періоду, віддасть отриманий чистий прибуток у бюджет України за погодженням з Міжнародним валютним фондом. Відповідні показники сягнуть 80% чистого прибутку банку,
Відповідний розмір активів може досягти 30 млрд грн у березні. Ще одна частина – приблизно 8 млрд грн – може бути перераховано у червні.
Як повідомлялось раніше, звіт Міжнародного валютного фонду (МВФ), що присвячений перегляду механізму розширеного фінансування для України, свідчить про майбутній значний дефіцит фінансування. Базовий дефіцит фінансування для України на період з 2 кварталу 2023 до 1 кварталу 2027 (дія програми) МВФ оцінює в 121,8 млрд дол. Однак в МВФ впевнені, що Україна отримає і майже $8 млрд від США, і гроші по Ukraine Facility. Загалом, на цей рік - з 2 кварталу 2024 по 1 квартал 2025 - базовий дефіцит фінансування оцінює в 39,2 млрд дол.
Щодо покриття дефіциту, то 5,4 млрд має покрити МВФ. Ще 28,6 млрд доларів – інші донори, зокрема окрім США та ЄС, нададуть 2,2 млрд Японія та 0,5 млрд Велика Британія та інші.