В "Укренерго" радять обмежувати використання деяких приладів, щоб допомогти відновленню енергосистеми

Пропонований компанією спосіб використання побутової техніки також може допомогти зекономити.

НЕК "Укренерго" закликає жителів України дещо обмежувати використання побутової техніки, яка споживає найбільше електроенергії, на тлі процесу відновлення енергетичної системи та підготовки до наступної зими. Йдеться, зокрема, про пральні машини, бойлери, кондиціонери та праски, повідомляє пресслужба компанії в Telegram , інформує ZN.ua .

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Там нагадали, що такими приладами найкраще користуватися протягом дня почергово, а в пікові години обмежувати їх роботу – з 19:00 до 22:00 включно.

"Цим ви полегшите енергосистемі можливість відновитися після 6 місяців масованих атак на енергооб’єкти. Адже зараз енергосистема в активній фазі лікування, щоб до наступної зими стати здоровішою. Допомогти у лікуванні може кожен: варто лише правильно розподілити роботу домашніх електропомічників, зменшивши їх використання у вечірні години", – пояснили в "Укренерго".

У компанії додали, що це також може дозволити громадянам зекономити на платіжках за світло, оскільки за наявності двозонного лічильника вартість електроенергії в нічній зоні удвічі менша, ніж у денній.

"Тож заощаджуйте, допомагаючи енергетикам ремонтувати енергоблоки і балансувати енергосистему", – підсумували в повідомленні.