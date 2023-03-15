Данія створить фонд на мільярд доларів, щоб допомогти Україні

Уряд Данії та більшість партій парламенту домовились про створення фонду у розмірі 7 млрд данських крон (близько одного мільярду доларів США). Кошти будуть направлені на цивільну, військову та економічну допомогу Україні. Про це повідомляє Міністерство фінансів Данії на своєму сайті .

"Сьогоднішньою угодою ми виділяємо трохи більше 7 млрд данських крон додатково на допомогу Україні. Я радий, що широка більшість у данському парламенті бере на себе відповідальність і демонструє, що Данія стоїть разом з Україною", - заявив міністр фінансів Ніколай Ваммен.

Голова МЗС країни Ларс Льокке Расмуссен відзначив, що українці борються не лише за свою країну, але й за безпеку Європи. Він додав, що Данія виводить підтримку Україні на новий рівень.

"Це стосується не в останню чергу бізнес-сфери. Данські компанії можуть постачати багато з того, чого не вистачає Україні, наприклад, питну воду, централізоване опалення та продукти харчування. Тому ми повинні посилити наші зусилля", - сказав Расмуссен.