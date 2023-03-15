Данія створить фонд на мільярд доларів, щоб допомогти Україні

Він включатиме як фінансову, так і військову підтримку, інформує ZN.ua.

Данія створить фонд на мільярд доларів, щоб допомогти Україні
© president.gov.ua

Уряд Данії та більшість партій парламенту домовились про створення фонду у розмірі 7 млрд данських крон (близько одного мільярду доларів США). Кошти будуть направлені на цивільну, військову та економічну допомогу Україні. Про це повідомляє Міністерство фінансів Данії на своєму сайті.

"Сьогоднішньою угодою ми виділяємо трохи більше 7 млрд данських крон додатково на допомогу Україні. Я радий, що широка більшість у данському парламенті бере на себе відповідальність і демонструє, що Данія стоїть разом з Україною", - заявив міністр фінансів Ніколай Ваммен.

Голова МЗС країни Ларс Льокке Расмуссен відзначив, що українці борються не лише за свою країну, але й за безпеку Європи. Він додав, що Данія виводить підтримку Україні на новий рівень.

"Це стосується не в останню чергу бізнес-сфери. Данські компанії можуть постачати багато з того, чого не вистачає Україні, наприклад, питну воду, централізоване опалення та продукти харчування. Тому ми повинні посилити наші зусилля", - сказав Расмуссен.


Віталій Кононученко, ZN.ua





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