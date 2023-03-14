МВФ застеріг банки про ризики використання криптовалют

"Повсюдне поширення криптоактивів може призвести до втрати банками депозитів і згортання кредитування", - застерігає МВФ .

Таке попередження з'явилося через кілька днів після краху дружніх до криптовалют банків Signature Bank, Silicon Valley Bank (SVB) і Silvergate Bank.

Як пояснюють в МВФ , широке поширення криптовалют пов’язане з ризиками для ефективності грошово-кредитної політики, управління обмінним курсом і заходами з управління потоками капіталу, а також фіскальної стійкості.

Крім того, можуть знадобитися зміни в резервних фондах центральних банків і глобальної мережі фінансової безпеки, що призведе до потенційної нестабільності.

У звіті також ідеться "помітні ризики" технологій, які застосовують криптоактиви, і які державний сектор може використовувати для досягнення своїх політичних цілей.

У підсумку G20 ухвалила рішення про розроблення глобальних правил щодо криптовалют на основі ще не підготовленого зведеного документа МВФ і Ради з фінансової стабільності (FSB).

Нагадаємо, в Україні дослідження показало, що криптовалюта популярна переважно у молоді до 24 років. Справу з криптовалютами та блокчейном в Україні на сьогодні мали, за різними дослідженнями, від 5 до 12 відсотків населення.

У липні минулого року Державна служба фінансового моніторингу України опублікувала " Огляд законодавства щодо регулювання віртуальних активів " на основі аналізу використання криптовалют в 24 країнах, включаючи Україну. У звіті, зокрема, застерігалося, що в Україні високий ризик незаконного використання криптовалют.

У лютому 2022 року Верховна Рада України ухвалила із пропозиціями президента закон №3637 "Про віртуальні активи".

Про те, що регулює закон "Про віртуальні активи" та який вплив він надасть, читайте у статті Ірини Кравченко та Катерини Чечуліної "Закон про віртуальні активи: допомога чи перешкода?"