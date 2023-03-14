МВФ застеріг банки про ризики використання криптовалют
G20 ухвалила рішення про розроблення глобальних правил щодо криптовалют, інформує
Міжнародний валютний фонд попередив країни G20 про ризики використання банками криптовалют. Про це йдеться в звіті МВФ про "
"Повсюдне поширення криптоактивів може призвести до втрати банками депозитів і згортання кредитування", - застерігає МВФ.
Таке попередження з'явилося через кілька днів після краху дружніх до криптовалют банків Signature Bank, Silicon Valley Bank (SVB) і Silvergate Bank.
Як пояснюють в МВФ, широке поширення криптовалют пов’язане з ризиками для ефективності грошово-кредитної політики, управління обмінним курсом і заходами з управління потоками капіталу, а також фіскальної стійкості.
Крім того, можуть знадобитися зміни в резервних фондах центральних банків і глобальної мережі фінансової безпеки, що призведе до потенційної нестабільності.
У звіті також ідеться "помітні ризики" технологій, які застосовують криптоактиви, і які державний сектор може використовувати для досягнення своїх політичних цілей.
У підсумку G20 ухвалила рішення про розроблення глобальних правил щодо криптовалют на основі ще не підготовленого зведеного документа МВФ і Ради з фінансової стабільності (FSB).
Нагадаємо, в Україні дослідження показало, що криптовалюта популярна переважно у молоді до 24 років. Справу з криптовалютами та блокчейном в Україні на сьогодні мали, за різними дослідженнями, від 5 до 12 відсотків населення.
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