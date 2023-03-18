ЄЦБ попередив про можливі проблеми в деяких банках Євросоюзу – Bloomberg

Віце-президент Європейського центрального банку (ЄЦБ) Луїс де Гіндос, коментуючи ситуацію навколо краху Silicon Valley Bank, попередив міністрів фінансів ЄС, щоб вони не заспокоювалися і сказав, що відсутність впевненості може спровокувати поширення проблем. Про це пише Bloomberg.

Хоча видання зазначає, що Єврокомісія вважає банківський сектор ЄС таким, що знаходиться "у хорошій формі", хоча ЄЦБ попереджає, що деякі кредитори можуть, як і раніше, відчувати фінансові труднощі через підвищення процентних ставок.

Варто зазначити, що Гіндос поперед банки ще до того, як обвал цін на акції Credit Suisse Group спонукав центральний банк Швейцарії втрутитися та надати йому ліквідність на 54 млрд доларів.