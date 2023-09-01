Нацбан попередив про завершення обміну старих банкнот та монет

Здійснити обмін грошей можна до 30 вересня.

Нацбанк нагадав українцям, що завершення обміну дрібних монет та банкнот гривні старих зразків залишилось лише місяць. Про це йдеться у повідомленні НБУ, інформує ZN.ua.

Нацбан попередив про завершення обміну старих банкнот та монет
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Мова про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску. Здійснити обмін грошей можна до 30 вересня 2023 року включно.

Обміняти монети та банкноти можна у відділеннях НБУ, "Ощадбанку", "ПриватБанку", "Райффайзен Банку", та "ПУМБ".

"Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам (для розмінних монет), громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну", – наголосили в Нацбанку.

Повідомлялось, що з початку повномасштабної війни Росії в Україні Нацбанк випустив 48 найменувань нумізматичної продукції, зокрема: пам`ятні банкноти, набори, монети та медалі із недорогоцінних металів.


Олена Середа, ZN.ua





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