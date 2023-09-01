У НБУ фіксують небезпечну тенденцію із проблемними кредитами в банках України

Показник NPL збільшився до 39,3%.

Станом на 1 серпня поточного року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банках України становила 39,3%. Це на 0,3 в.п., або на 5 млрд грн. вище, ніж місяць тому. Про це повідомляє Національний банк України, інформує ZN.ua.

У повідомленні НБУ йдеться, що показник зріс переважно за рахунок державних банків. Обсяг наданих банками кредитів збільшився лише на 4 млрд грн.

До війни NPL у банківському секторі скорочувався щорічно, а обсяг кредитів навпаки – збільшувався.

"До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочуватися з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав", - зазначили в НБУ.


Олена Середа, ZN.ua





Интересные новости
Нацбан попередив про завершення обміну старих банкнот та монетНацбан попередив про завершення обміну старих банкнот та монет
Німеччина в новому році підвищить допомогу біженцям з УкраїниНімеччина в новому році підвищить допомогу біженцям з України
ПриватБанк відновив продаж валюти у Приват24ПриватБанк відновив продаж валюти у Приват24
У Фінляндії можуть конфіскувати Арену «Гельсінкі», яка належить російським олігархамУ Фінляндії можуть конфіскувати Арену «Гельсінкі», яка належить російським олігархам
На прихованому постачання української титанової сировини в РФ російський олігарх Шелков заробив 100 млн грн – СБУНа прихованому постачання української титанової сировини в РФ російський олігарх Шелков заробив 100 млн грн – СБУ
Блок рекламы


Похожие новости
Держбюджет України: внутрішні надходження в рази перевищили міжнародніДержбюджет України: внутрішні надходження в рази перевищили міжнародні
Німеччина в новому році підвищить допомогу біженцям з УкраїниНімеччина в новому році підвищить допомогу біженцям з України
Мінекономіки допускає можливість зростання ВВП України до 5%Мінекономіки допускає можливість зростання ВВП України до 5%
Експорт IT-послуг з України скорочується, компанії йдуть з країни – асоціаціяЕкспорт IT-послуг з України скорочується, компанії йдуть з країни – асоціація
Нацбанк змінив прогноз щодо зростання ВВП України з урахуванням своїх очікувань щодо тривалості війниНацбанк змінив прогноз щодо зростання ВВП України з урахуванням своїх очікувань щодо тривалості війни
Укренерго заявила про критичний стан в енергосистемі УкраїниУкренерго заявила про критичний стан в енергосистемі України
Кулеба закликав ЄС розширити альтернативні шляхи для експорту зерна з УкраїниКулеба закликав ЄС розширити альтернативні шляхи для експорту зерна з України
«Бонус до депозиту»: деякі банки України готові платити відсотки наперед«Бонус до депозиту»: деякі банки України готові платити відсотки наперед
Рада директорів МВФ переглянула програму для України: держава зможе отримати новий траншРада директорів МВФ переглянула програму для України: держава зможе отримати новий транш
Основним джерелом надходження коштів на відбудову України мають бути арештовані активи РФ у країнах-партнерах – КубраковОсновним джерелом надходження коштів на відбудову України мають бути арештовані активи РФ у країнах-партнерах – Кубраков
Последние новости
Подгружаем последние новости