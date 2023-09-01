У НБУ фіксують небезпечну тенденцію із проблемними кредитами в банках України

Показник NPL збільшився до 39,3%.

Станом на 1 серпня поточного року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банках України становила 39,3%. Це на 0,3 в.п., або на 5 млрд грн. вище, ніж місяць тому. Про це повідомляє Національний банк України, інформує ZN.ua .

У повідомленні НБУ йдеться, що показник зріс переважно за рахунок державних банків. Обсяг наданих банками кредитів збільшився лише на 4 млрд грн.

До війни NPL у банківському секторі скорочувався щорічно, а обсяг кредитів навпаки – збільшувався.

"До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках стало скорочуватися з 2018 року (з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року), а обсяг кредитів у банках зростав", - зазначили в НБУ.